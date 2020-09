Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint az olimpiai játékok az egyetlen olyan esemény, amely képes összehozni a világ országait.

Az insidethegames.biz olimpiai hírportál beszámolója szerint a német sportvezető a nemzetközi békenap alkalmából hétfőn videoüzenetben közölte: a sport az emberek egyesítésével járul hozzá a békéhez.



"A mai olimpiai játékok az egyetlen olyan esemény, amely valóban képes összehozni az egész világot. A sportolók ugyanazon kvalifikációs szabályok teljesítésével érkeznek az olimpiára, ahol mindannyian egyenlőek, diszkrimináció nélkül" - emelte ki Bach.



A pandémia miatt elhalasztott 2020-as olimpia kapcsán megjegyezte: a koronavírus utáni világ nagymértékben különbözni fog majd attól, amelyben korábban éltek az emberek. Hozzátette: közös összefogásra és erőfeszítésre van szükség a világon, hogy az emberiség legyőzze ezt a válságot és megakadályozzon egy újat.

