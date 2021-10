Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke szerint a válogatott három versenyzőjének van esélye döntőbe jutni a sportág 50. világbajnokságán, amit hétfőtől vasárnapig rendeznek Kitakjúsúban, Japánban.

Az elnök az M4 Sport Sporthíradójában úgy vélekedett, a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia felemáskorláton, az Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávid pedig nyújtón ott lehet a legjobb nyolc között - "de ehhez tökéletes gyakorlatot kell bemutatniuk, mivel az anyagerősségük megvan" -, a többieknek erre nincs számottevő esélyük. Magyar hozzátette, Kovács a tokiói olimpián egy ellépés és egy lábterpesztés miatt nem került a fináléba.



"Vecsernyés Dávid rendkívül megbízható versenyzőnk, nagy klasszisunk, nyújtón nemzetközi szintű gyakorlatai vannak, nagyon bízunk benne" - nyilatkozta.



Az elnök szerint Mészáros Krisztofer ott lehet az egyéni összetett döntőben, hiszen idén az Európa-bajnokságon és a szombathelyi Grand Prix-n is jól teljesített. Ha a legjobb 24 közé kerülne, Supola Zoltán 1999-es szereplése után lenne ismét magyar tornász világbajnokságon az egyéni összetett fináléban.



A kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltán rávilágított, hogy minden olimpia után sok tapasztalt versenyző visszavonul, ezért generációváltás történik és előrelépnek a fiatalok. Hozzáfűzte, a magyaroknak rendkívül fontos a rutinszerzés, hiszen jelentős kvalifikációs versenyek lesznek jövőre és 2023-ban is.



"Nagyon bízom ebben a fiatal csapatban, mert sok-sok tehetségünk van, és ami a leglényegesebb, hogy sportolóként viselkednek, barátként hajtják egymást, miközben egészséges rivalizálás is zajlik közöttük" -

mondta.



A férfiaknál Mészáros és Vecsernyés mellett Tomcsányi Benedek, Bátori Szabolcs és Dobrovitz Ádám, a nőknél Kovács mellett Székely Zója, Bácskay Csenge és Szilágyi Nikolett alkotja a magyar csapatot, Balázs Krisztián térdsérülés miatt ezúttal nem tagja a válogatottnak.

A tervek szerint Mészáros mellett Tomcsányi is hat szeren szerepel, Vecsernyés csak nyújtón versenyez, Bátori és Dobrovitz között pedig a helyszínen dönti el Kovács István szövetségi kapitány a végleges szerleosztást. A nőknél Székely és Bácskay indul mind a négy szeren, Szilágyi talajon és gerendán, míg Kovács csak felemáskorláton szerepel.



Nemzetenként egy szeren legfeljebb három tornász mutatkozhat be, az egyéni összetett fináléba a legjobb 24 sportoló kerülhet be, de országonként maximum kettő, és ez utóbbi elv érvényesül a szerenkénti nyolcas döntőkben is.



Az előjelek kimondottan kedvezőtlenek, mert Altorjai Sándor csapatvezető szerint ez az eddigi leggyengébb világbajnokság, ami a szervezést illeti. Mint elmondta, a sportszakmai szempontokat leszámítva távolról sem optimális körülmények várták a sportolókat. Már az érkezéskor eltérés volt az eredeti programhoz képest, és a szállással is adódtak problémák, a házigazdák ugyanis négycsillagosnak hirdették meg a hotelt, azonban ez köszönőviszonyban sincs a valósággal.



"Gyalázatos a szállás, ahogyan az étkezés is. A reggeli egy sportoló étrendjéhez mérten nagyon szegényes. Egy kisebb tál szendvicset kapnak a tornászok, ami egyáltalán nem elegendő. Ráadásul azt is beadják a szobákba egy dobozban" - nyilatkozta a magyar szövetség sajtóközleményében Altorjai.



A nap többi étkezése is hagy kívánnivalót maga után, ugyanis a résztvevők kis adagnyi hideg ételt kapnak - legyen az csirke, fasírt vagy hal -, ezeket is dobozokban vehetik magukhoz. Az egyedüli meleg étel a tészta és a porból készült leves. A logisztika sem a legjobb, hiszen a szálloda, a versenyterem és az étkezde külön városrészben van, és negyven perces távolságokat kell taxival megtenni, ráadásul eredetileg buszos szállítást ígértek a szervezők.



"Az orientációs megbeszélésen minden csapatvezető felszólalt a körülmények ellen. A házigazdák mosolyogtak és hajlongtak, de egyelőre nincs változás. Japán már többször is rendezett jó világversenyt, de ez a mostani kritikán aluli. Ez az eddigi leggyengébb világbajnokság, ami a szervezést illeti" - szögezte le a csapatvezető.



A világbajnokságon - csakúgy, mint az olimpián - szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a szervezők, hogy megelőzzék a koronavírus-fertőzéseket. A negatív PCR-teszt elengedhetetlen már az indulás előtt, illetve a megérkezéskor, emellett a maszkviselés és a távolságtartás is az esemény velejárója, sőt ezúttal is "buborékban" lesznek a résztvevők, tehát csak a szálloda és a versenyhelyszín között mozoghatnak.

Csapatverseny ezúttal nem lesz, csak egyéni összetett és szerenkénti döntők.



A nők mezőnyben egyéni összetettben, ugrásban, gerendán és talajon is címvédő Simone Biles nem indul, miután a tokiói olimpián az első szer, az ugrás után - a mentális egészsége megőrzése érdekében - visszalépett a csapatversenytől, csak kívülről szurkolt társainak, és a folytatásban csak a gerenda döntőjében vett részt, ahol harmadik lett.

A világbajnokság menetrendje (magyar idő szerint):

hétfő:

selejtező, nők 2.45

kedd:

selejtező, nők 2.45, férfiak 10.00

szerda:

selejtező, férfiak 2.20

csütörtök:

női egyéni összetett döntő 11.00

péntek:

férfi egyéni összetett döntő 11.00

szombat:

szerenkénti döntők, férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát 9.10

vasárnap:

szerenkénti döntők, férfiak: ugrás, korlát, nyújtó, nők: gerenda, talaj 9.25

