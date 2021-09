Boronkay Péter nemrég olyan eredményt ért el, ami ezidáig senkinek nem sikerült a világon. A különleges teljesítményéről és a sportolóról Tamás Rita írt, a Ne pánikolj, sportolj elnevezésű oldalán. Írását változtatások nélkül közöljük.

Egy magyar versenyző az egyetlen olyan paratriatlonista az egész világon, akinek sprint-, rövid- és hosszútávú világbajnoki címe is van. Utóbbit nemrégiben nyerte Hollandiában.



A sportolót úgy hívják, hogy Boronkay Péter.



Idén nem csak a hosszútávú vb-címet húzta be, de ebben az évben töltötte be a 40. életévét és idén született meg a második fia, Kristóf.



Nem tudom, hogy mit emeljek ki vele kapcsolatban a leghangsúlyosabban.



Mert kétségtelen, hogy zseniális triatlonversenyző. Elég csak a legutóbbi vb-címére gondolni (3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás), vagy arra, hogy a vb előtt nem sokkal az épek között lett harmadik egy rövidebb távú versenyen. Egyértelmű, hogy nagyon jó apa. Ákos születése után Kristóf érkezésénél is háttérbe szorította a sportot és a paralimpiai kvalifikációt félretéve a családra koncentrált.



De mindezek mellett rendkívül jó ember és a humora is káprázatos. A sok jótékonykodás mellett mindig jut ideje és ereje arra, hogy másokat jó kedvre derítsen, egész egyszerűen felszabadító és örömteli érzés közös időt eltölteni vele.

Az ember, ha mellette van, azt veszi észre magán, hogy folyton mosolyog vagy hahotázik, Péterből csak úgy dől a jó értelemben vett hülyeség – miközben nyilvánvaló, mert vannak egyértelmű jelei, hogy nagyon mélyérzésű, a családja iránt rajongó, tisztaszívű ember.



A mostani világbajnoki sikere több szempontból is extra teljesítmény, egyrészt közel egy órával ment jobb időt, mint amit ezen a távon legutóbb, kilenc éve ment. Másrészt az egyórányi javulást úgy érte el, hogy elmúlt negyven.

Ehhez arra volt szükség, hogy 4-5 órás kerékpár és 2-3 órás futóedzéseken vegyen részt, a heti edzés ideje meghaladta a 20 órát.



Gratulálunk, Peti, a világbajnoki aranyadhoz, a csodás családodhoz, Katához, Ákoshoz és Kristófhoz! Meg persze sok sikert kívánunk a jövőben is – és sok-sok örömöt a fiaitokhoz!

Forrás: Facebook.com/Ne pánikolj, sportolj!

