Galambos Péter az Eb után a zágrábi Világkupán is behúzta a győzelmet, női kétpárevezősünk bronzérmes!

Két magyar érmet hozott a szezon első világkupa viadala. Zágrábban Galambos Péter könnyűsúlyú egypárevezősben szerzett aranyérmet, a Krémer Eszter, Horváth Kitti összeállítású dublónk a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A Juhász Tamás, Koncsik Dominik kettes B döntőt nyert.



A néhány héttel ezelőtt pályafutása második Európa-bajnoki címét megnyerő Galambos Péter pénteken futamgyőzelemmel és a legjobb idővel jutott be a szombati döntőbe. A zágrábi világkupát eredetileg három naposra tervezték, ám a vasárnapra várható viharos időjárás miatt két napba sűrítették a programot.



Az előfutamokat egyébként időfutam rendszerben bonyolították le, tehát egyesével indították az egységeket és az időeredményük alapján juthattak tovább az egységek.A váci világklasszis az eredetileg is szombatra tervezett döntőben már a futam elején az élre állt.



Peti folyamatosan tudta növelni előnyét a táv középső szakaszán, végül az ellenfeleinek nem volt esélye a hajrában sem behozni, és egy újabb kitűnő versenyzés után elsőként haladt át a célvonalon, ezzel aranyérmet nyerve a Világkupán!



A versenyszámban Szigeti Roland is döntőbe jutott. A győri evezős a reményfutamból kvalifikált a fináléba, így két magyarért szoríthattunk. Roland a hatodik helyen végzett.



Galambos Péter elmondta: a zágrábi világkupa döntőt nehezebbnek érezte az Európa-bajnoki finálénál. „Nagyon magasra tettem a lécet az Eb-n. Akkor nagyon felszívtam magam. Most is nagyon jó erőben voltam, jól ment a hajó, de egy kicsit nehézkesen tudtam felhergelni magam. A vége nagyon fájt, de ez már csak ilyen. Ezúttal is el tudtam szökni a táv elején és a közepén. A sabaudiai világkupán fogok legközelebb rajthoz állni, most van hat hetem arra, hogy egy kicsit kieresszek. A fő versenyem októberben a világbajnokság” – zárta mondandóját a 34 éves evezős.





A Krémer Eszter Horváth Kitti duó is éremmel tért haza Zágrábból.

Fotó: Czucz Bálint/ Magyar Evezős Szövetség



Krémer Eszter és Horváth Kitti bronzérmet szerzett a zágrábi Világkupán! A magyar normálsúlyú kétpárevezős egység harmadikként ért célba a Világkupa szombati döntőjében az Eb-érmes litván egység és a francia hajó mögött. Egyébként pénteken a tét nélküli időfutamon ugyancsak a harmadik legjobb időt evezték.

A tokiói olimpiai kvótával rendelkező Pétervári-Molnár Bendegúz normálsúlyú egypárevezősben hatodikként haladt át a célvonalon a B döntőben, így a 12. helyen végzett. Szintén normálsúlyú egypárban Ács Kristóf egy remek versenyzés eredményeként második lett a C döntőben, így a 14. helyen zárt.

A tavaly még az ifjúsági korosztályban szereplő egységünk, Juhász Tamás és Koncsik Dominik kettese megnyerte a B döntőt, így az első felnőtt versenyét a hetedik helyen zárta a csapat!



Bácskai Máté és Szabó Márton negyedik lett a normálsúlyú kétpárevezősök B döntőjében, ezzel a 10. helyen végeztek a Világkupán.



Zágráb, Világkupa I

FÉRFIAK

Könnyűsúlyú egypárevezős A döntő

1. GALAMBOS PÉTER (MAGYARORSZÁG, EDZŐ: RAPCSÁK KÁROLY) 06:56.83

2.Joachim Agne (Németország) 06:58.74

3. Peter Zelinka (Szlovákia) 06:59.88

4. Lazar Penev (Bulgária) 07:06.62

5. Enes Yenipazarli (Törökország) 07:12.38

6. SZIGETI ROLAND (MAGYARORSZÁG, EDZŐ: ALFÖLDI ZOLTÁN) 07:16.09

Normálsúlyú egypárevezős B döntő

1. Griskonis Mindaugas (Litvánia) 06:54.39

2. Rajko Hrvat (Szlovákia) 07:01.11

3. Piotr Plominski (Lengyelország) 07:03.63

4. Mohamed Taieb (Tunézia) 07:09.25

5. Filip-Matej Pfeifer (Szlovákia) 07:14.91

6. PÉTERVÁRI-MOLNÁR Bendegúz (MAGYARORSZÁG, EDZŐ: MOLNÁR ZOLTÁN) 07:16.35



C Döntő

1. Lukas Reim (Ausztria) 07:07.02

2. ÁCS KRISTÓF (MAGYARORSZÁG, EDZŐ: MÁCSIK MIKLÓS) 07:07.34

3. Miha Aljancic (Szlovénia) 07:16.33

4. Boris Cesarec (Horvátország) 07:20.18



Kettes B döntő

1. JUHÁSZ TAMÁS, KONCSIK DOMINIK (MAGYARORSZÁG, EDZŐ: PERGEL LÁSZLÓ) 06:53.32

2. Ivan Vukovic, Karlo Borkovic (Horvátország) 06:56.08



Kétpárevezős B döntő

1. Moritz Wolff, Stephan Riemekasten (Németország) 06:21.04

2. Tim Roth, Kai Schaetzle (Svájc) 06:21.23

3. Johann Poolak, Mikhail Kusteyn (Észtország) 06:22.96

4. BÁCSKAI MÁTÉ, SZABÓ MÁRTON (MAGYARORSZÁG, EDZŐ: MOLNÁR DEZSŐ) 06:26.31

5. Antti Koiranen, Jukka-Pekka Kauppi (Finnország) 06:39.39



NŐK

Kétpárevezős

1. Donata Karaliene, Milda Valciukaite (Litvánia) 06:50.46

2. Elodie-Ravera-Scaramozzino, Helene Lefebvre (Franciaország) 06:58.12

3. KRÉMER ESZTER, HORVÁTH KITTI (MAGYARORSZÁG, EDZŐ: DANÓ KÁROLY) 07:15.23

Borítókép: Czucz Bálint/ Magyar Evezős Szövetség

Forrás: Magyar Evezős Szövetség