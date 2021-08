Augusztus 8-án a záróünnepséggel hivatalosan is lezárult a tokiói olimpia. Az ötkarikás játékok magyar szempontból kiemelkedő eredményt hozott. Hazánk sportolói 6 aranyérem mellett, 7 ezüstöt és 7 bronzot is besöpörtek. A küzdelmes ám felemelő pillanatokat nem lehet csak egyszer megnézni, így most összegyűjtöttük a mieink éremszerzéseit egy helyen, hogy ön is újra átélhesse a sikert. Nézzük is!

Aranyérmeink:

Az első aranyat a kardvívó Szilágyi Áron szállította, aki sorozatban harmadik olimpiai bajnoki címét szerezte meg. Ezzel történelmet írt, hiszen a férfi kardozók egyéni mezőnyében korábban erre senki nem volt képes.

A második aranyat Milák Kristófnak köszönhettük. A fiatal úszó hatalmas fölénnyel és olimpiai csúccsal nyerte meg a 200 pillét.

A harmadik aranyra kicsit többet kellett várni, de megérte. Kopasz Bálint óriásit ment a férfi kajakosok királyászámában és magabiztosan nyerte meg az ezer méteresek viadalát. Ebben a számban 1968-ban szereztünk utoljára aranyat, így hosszú böjt zárult le Bálint győzelmével, ráadásként pedig egy ezüstnek is örülhettünk, mivel a szám másik magyarja, Varga Ádám haladt át másodikként a célvonalon.

A birkózók sem maradtak ki az éremgyűjtésből, a kötöttfogásban a 77 kg-os súlycsoportban versenyző Lőrincz Tamás arannyal zárta pályafutását.

Ezt követően ismét az evezőspályára terelődött a figyelmünk. Tótka Sándor bizonyította be, hogy nem csak a királykategóriát, a sprinttávot is uraljuk. Ő a férfi K1-200 versenyét nyerte meg.

Az olimpia utolsó előtti napján is a kajakosok voltak a főszerepben. A női négyesek 500 méteres távján, az előző két olimpiához hasonlóan, ezúttal sem találtak legyőzőre a magyarok. Ezúttal Csipes Tamara, Kozák Danuta, Bodonyi Dóra és Kárász Anna nyakába került az arany.

Ezüstérmeseink:

Nemcsak kardban, párbajtőrvívásban is bizonyítottunk. Siklósi Gergely magabiztosan menetelt a döntőig, ahol végül az ezüst lett az övé.

Milák Kristóf nem érte be egy éremmel, a pillangóúszás 100 méteres versenyében is célbavette a dobogót, ahol a győztes Caeleb Dressel csak világcsúccsal tudta őt megverni.

Történelmi érmet szerzett a vitorlázás búcsúzó hajóosztályában Berecz Zsombor. A finn dingiben megszerzett ezüst a magyar vitorlázás olimpiai történetének legjobb eredménye.

Az aranyat nyerő Lőrincz Tamás öccse, Lőrincz Viktor is dobogóra állhatott. Ő a kötöttfogásúak 87 kg-os súlycsoportjában lett második. A testvérpár ezzel valóra váltotta álmát, hogy ugyanazon az olimpián dobogóra álhassanak mind a ketten.

A magyar úszók a nyíltvízen is kitettek magukért. Rasovszky Kristóf másodikként csapott célba a 10 km-es távon.

Csipes Tamara az aranya és a negyedik helye mellett egy ezüstöt is ünnepelhetett. A női egyesek ötszázas távján ő ért be másodikként.

Bronzérmeseink:

Szilágyi Áron sem egy éremmel távozott Tokióból. A háromszoros olimpiai bajnok a férfi kardcsapat tagjaként, Decsi Tamással, Gémesi Csanáddal és Szatmári Andrással kiegészülve bronzérmet szerzett.

Tóth Krisztián a tatamin állt helyt nagyszerűen, a dzsúdósok 90 kg-os súlycsoportjában lett harmadik.

A Kozák Danuta-Bodonyi Dóra alkotta kettős az ötszáz párosok mezőnyében ért fel a dobogó legalsó fokára.

Az öttusázók sem maradtak ki az éremesőből. Kovács Sarolta hatalmasat hajrázott a kombinált számban és szinte hibátlanul lőtt, így feljött a harmadik helyre.

Az Tokióban debütáló karatéban is volt minek örülni, Hárspataki Gábor, a 75ko-soknál bronzig menetelt.

Női vízilabdázóinkat három elbukott bronzmeccs után ezúttal nem tudták megállítani.

Az utolsó nap is éremmel zárult. Férfi vízilabdázóink a második félidőben gólt sem kapva győzték le a spanyolokat, így női és férfi csapatunk is éremmel zárt, amit a sportágban csak mi mondhatunk el magunkról.

Borítókép: MTI