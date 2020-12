Vasárnap dönt a FIDE a 2024-es Sakkolimpia helyszínéről, Budapest jó esélyekkel készül a prezentációra

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) vasárnapi, online közgyűlésén megtekinti a magyar szövetség prezentációját, majd ezt követően kihirdeti, hogy hol rendezik a 2024-es Sakkolimpiát.

A prezentációt Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke vezeti, a bemutató mintegy 10 perces lesz, 32 látványos diát tartalmaz az előadás.

"A sakk Magyarországon otthon van. Hazánk legalább százötven éve a versenysakk élvonalába tartozik" – jelentette ki Szabó László. – "Az olimpiai érmek tekintetében pedig végképp az egyik legsikeresebb sakknemzet vagyunk. A pályázat során nagyon komoly összefogás alakult ki, bírjuk a magyar kormány és Budapest főváros közgyűlésének és főpolgármesterének támogatását, így bátran mondhatom, hogy jó eséllyel várjuk az eredményhirdetést. Ne feledjük, a sakkolimpia a világ ötödik legnagyobb sporteseménye, egy esetleges rendezés óriási előrelépés lenne a hazai sakkozásnak!"





A sakkolimpián a rendező ország a nők és a férfiak között is több csapatot indíthat, így a fiatal magyar sakkozóknak óriási lehetőség nyílik azzal, ha hazánk rendezheti a világ legnagyobb sakkeseményét. Arról nem beszélve, hogy a rendező ország azt is indítványozhatja, hogy fogyatékos sakkozóiból is kiállítson egy csapatot.

A Magyar Sakkszövetség elnöke ma levélben fordult a FIDE, a kontinentális sakkszövetségek - Európa, Ázsia, Afrika, Amerika - valamint az Arab, a Angol Nemzetközösségi, a Frankofón, a Mediterrán, a Iberoamerikai és az ún. Kis Nemzetek Sakkszövetségeihez, melyben megköszönte eddigi segítségüket és támogatásukat kérte a holnapi döntés során.

A prezentáció december 6-án, vasárnap este 18 órakor kezdődik, de a közgyűlés programjában könnyen előfordulhat csúszás.

Az esemény élőben követhető lesz a Magyar Sakkszövetség Facebook oldalán valamint a Hello, Sakk! csatornán



Borítókép: Facebook.com/ Magyar Sakkszövetség

Forrás: Magyar Sakkszövetség