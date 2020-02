Az ausztrál Adam Scott nyerte meg a profi golfozók legrangosabb sorozatának (US PGA) Los Angelesben rendezett, 9,3 millió dollár összdíjazású versenyét.

A 39 éves játékos kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a négy nap során és végül két ütés előnnyel utasította maga mögé a hármas holtversenyben második dél-koreai Szung Kangot, illetve amerikai Matt Kuchart és Scott Brownt.



A 2013-as US Masters győztese karrierje 14. US PGA-sikeréért 1,674 millió dollárt (518 millió forint) kapott.



A viadalon Tiger Woods is indult, aki rengeteget hibázott és csak a 68. helyen végzett.



Eredmények:

1. Adam Scott (ausztrál) 273 ütés (72, 64, 67, 70)

2. Scott Brown (amerikai) 275 (71, 68, 68, 68) és

Szung Kang (dél-koreai) 275 (69, 67, 70, 69) és

Matt Kuchar (amerikai) 275 (64, 69, 70, 72)

