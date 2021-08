Gulyás Michelle és Kovács Sarolta a 36 fős mezőny első felében, a bő élcsoportban zárta a női öttusázók csütörtöki körvívását a tokiói olimpián.

Gulyás, az UTE húszéves tehetsége és a 2016-ban egyéniben világbajnok Kovács egyformán 20 győzelemmel és 15 vereséggel zárt, és az ezért járó 220 ponttal négy további társukkal holtversenyben a hatodik helyen végeztek.



A két magyar versenyző egymás elleni első asszóját az idén vb-bronzérmes Gulyás nyerte, aki kifejezetten jól kezdett, kilenc asszó után hét győzelem mellett mindössze két vereséget számlált. Innentől kezdve viszont a duplaasszók mindegyikét 1-1-gyel zárta. Székesfehérvári honfitársa sokáig a középmezőnyben állt, a körvívás közel kétharmadánál még negatív mérlege (10-11) volt, onnantól viszont javított, jó hajrával felzárkózott az élcsoportba.



A plusz ötös győzelmi mutató jónak számít, de nem kiemelkedő. Az előttük állók előnye ugyanakkor az éllovas Annika Schleuét leszámítva nem jelentős. A német 274 pontot érő 29 sikeres asszóval nagyon komoly előnyt alakított ki magának, az ezüstérmes pozíciót elfoglaló dél-koreai Kim Sze Hi viszont csak 24 pontra van a magyaroktól.



"Kifejezetten jól sikerült a vívás azzal, hogy elértem a húsz győzelmet. Nagyon jó formában érzem magam, ezért szeretném megdönteni az egyéni legjobbjaimat a fizikai számokban, azaz úszásban és a lövészettel kombinált futásban" - értékelt az MTI-nek Gulyás, aki nagyon elégedett volt azzal, hogy végig kiegyensúlyozottan vívott.

"Az az érdekes, hogy többnyire én szúrtam meg azokat, akiknek már vannak komoly eredményei, de azoktól több esetben találatot kaptam, akik gyengébbnek számítanak a mezőnyben".



"Nem volt rossz vívás, de nem is kiemelkedően jó. Maradt benne néhány tus, de ez általában így van. Schleu élete vívását mutatta be, pedig elvileg ez a lyukas száma, őt leszámítva viszont nagyon szoros a mezőny. Szerencsére a sérült térdem egyáltalán nem zavart" - mondta Kovács Sarolta, aki kijelentette: a legjobb hatban, azaz pontszerző helyen szeretne végezni.



Az első szám után fölényesen vezető Schleu annyit mondott az MTI érdeklődésére, hogy soha ilyen jó eredményt nem ért el vívásban, egyszerűen bármit csinált, minden bejött, reményei szerint a lendülete kitart pénteken is.



Csütörtökön még a férfiak körvívását rendezik, a mezőnyben Marosi Ádámmal és Kasza Róberttel. Azt követően a nők versenye pénteken, a férfiaké szombaton folytatódik.

