Tovább száguldanak a Vendée Globe versenyzői, de akadt olyan is akinek biztonsága érdekében nem maradt más választása, mint feladni a versenyt. A földkerülő 19. versenynapjáról Szentandrási-Szabó Attila beszámolóját közöljük, változtatások nélkül.

Vendée Globe 2020 helyzetjelentés (19. nap 2020. november 27.)

Néhány nappal ezelőtt előrevetítettem, hogy a Dél-Atlanti-óceán Szent-Heléna környéki magas nyomású szélcsendes, gyengeszeles területe több napra rabságba ejti a mezőny elejét. Illetve míg korábban ez egy nagy valószínűséggel bekövetkező lehetőség volt, később már egyértelművé vált, hogy ez meg is történik. Nos, ez valóban be is következett.



Csakhogy a két, két és fél napból már három lett, és most indulhat csak újra a menet. Az anticiklonok közötti keskeny “átjárót” még az élmezőnynek sem sikerült elcsípni. Mondjuk erre azért megvolt az esély, sajnos nem is kevés, hogy lemaradnak.



Úgy meg aztán különösen, hogy az élenjárók sorban kihullottak onnan. Időkaput nyújtott csak az időjárás, az “átjáró” idővel bezárult. Ami azt eredményezte, hogy a 4 évvel ezelőtti rekordhoz képest 1600 mérföldnél, valamint 4 napnál is nagyobb a lemaradás.









Ezt egyre nehezebb lesz visszahozni, így a rekordöntésre jelentősen csökkent a reális esély. A mezőny pedig teljesen feltorlódott, ami viszont páratlan csatát és ezzel izgalmat hoz. Gyakorlatilag annyian vannak itt egymás hegyén-hátán, mint négy évvel ezelőtt a teljes mezőnyben. Persze akkor, mire ideértek már sokkal jobban szétszakadtak egymástól. Mindenesetre most ez a 19 hajó 1200 mérföldön belül van, nagyjából egyenletes megoszlással, kivéve talán az elsőt és az utolsót, mert az utolsó olyan 200, míg a második 300 mérföldre az előtte haladótól. Ami meg azt jelenti, hogy 17 hajó kevesebb mint 700 mérföld távon belül helyezkedik el. Ez egészen elképesztő, több mint 6000 mérföldes vitorlázás után.

Legfrissebb hírként érkezett, hogy a Hugo Boss jobb oldali kormánylapátja megsérült. Alex Thomson jól van. A hajó irányíthatósága érdekében a sérült lapátot leszerelte. A csapat segítségével a kár felmérését végzik, további információt későbbre ígértek. Alex Thomson északkeletnek fordult, nagyon úgy tűnik, hogy Tristan da Cunha hozzá közel 400 mérföldre lévő első lakott terület a célja. Ez igazán rossz hír!



A nap korább eseménye volt, hogy a második helyen álló Thomas Ruyant a LinkedOut nevű hajójának bal oldali foil uszonyának levágása mellett döntött a csapat. Ez különösen veszélyes és bonyolult művelet volt, mivel mindezt a hajón kívülről kellett Thomas Ruyant-nak elvégezni. Szerencsére a tervek szerint sikerült a művelet.

A vezető helyen álló Charlie Dalin navigálta Apivia nagy, majd 330 mérföldes előnyre tett szert az élen. Második a foil levágásával foglalatoskodó Thomas Ruyant a LinkedOut kapitánya. Harmadik helyét a legrövidebb útat leginkább követve tartó “János király”. Jean Le Cam a Yes We Cam-mel 30 mérföldre közelítette meg az előtte álló foil problémákkal küzdő versenyzőt. Érdekes a taktikája, meglátjuk ez a különutas elképzelés beválik-e megint, mint eddig, mivel a többiek inkább a jóval erősebb szelet választva próbálják délről őt “körbevitorlázni”. Negyedik Yannick Bestaven kormányozta Maître CoQ IV., ötödiknek jött fel Kevin Escoffier a PRB-vel, míg hatodik helyre szorult Boris Herrmann a Seaexplorer kormányánál. Hetedik pozícióra erősödött Louis Burton navigálta Bureau Vallee 2, míg nyolcadikra esett vissza Sébastien Simon kormányozta Arkea Paprec, kilencedik továbbra is a legjobb hölgy versenyző, Sam Davies a Initiatives - Coeur fedélzetén. Tizediknek jött fel az újonc olasz Giancarlo Pedote kormányozta Prysmian Group, míg 11.-nek Damien Seguin a Groupe Apicil nevű hajójával. Alex Thomson a Hugo Boss-szal a már ismert, sajnálatos kormánylapát sérülés miatt visszaesett a 12. helyre. Nem tartott sokáig sajnos a “főnök” visszatérése a versenybe. Drukkolok, hogy ne kelljen feladnia a versenyt, és rövid javítás után ismételten visszatérjen.

BOAT STORY - HUGO BOSS After a complicated week that ended with the loss of his starboard rudder, Alex Thomson has been forced to retire from the Vendée Globe 2020. We are sending ...

Kicsivel több, mint 500 mérfölddel lemaradva az élmezőnytől Rio De Janeiro magasságában Brazília partjaival szakít éppen az 5 hajós középmezőny, melynek közepén, már két helyet javítva a 22. pozícióban hajózik a magyar vonatkozása miatt is érdekes Armel Tripon a L'Occitane kapitánya.



A sereghajtó csapat 7 hajóval, nagyjából 500 mérföld távolságra van lemaradva a középmezőnytől. Jérémie Beyou a Charal kormányánál továbbra is 500 mérföld lemaradással a mezőny legvégén, ma nem tudott közelebb kerülni az előtte lévőkhöz. Ő az egyetlen aki még nem lépte át az Egyenlítőt, és még előtte a Doldrums, így nagy valószínűséggel a következő napokban sem fog tudni faragni hátrányából.

Nem sokkal Szentandrási-Szabó Attila beszámolójának elkészültét követően rossz hírek érkeztek az egyik legnagyobb esélyes, Alex Thompsonról. Bár a versenyző és csapata mindent megtett annak érdekében, hogy folytatni tudják a versenyt, biztonsági okokból úgy döntöttek ezúttal feladják a küzdelmet.