Nehéz tavasza volt a MOB elnökének, de ma már jó döntésnek tartja, hogy az olimpiát pontosan egy évvel tolták el a kitűzött 2020-as időponthoz képest. „Olimpiát még soha nem halasztottak, összességében ennek egy sikertörténet is lehet a vége: a japán akarat végül minden nehézségen felülkerekedik.” - értékelte az év első felét Kulcsár Krisztián a Csisztu Sport Cast december 13-i adásában.

“A bejelentés után két dolog között oszlott meg a figyelmünk: egyrészt voltak olyan operatív teendőink, mint a szálláshelyek és repülőjegyek átfoglalása, de, ami még fontosabb: foglalkoznunk kellett a sportolók lelkével, akik munkáját a legkisebb bizonytalanság is nagy mértékben visszaveti” – mondta el őszintén az elmúlt hónapok kihívásairól a korábban kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőröző.

A MOB első embere nem aggódik az előttünk álló csapatkvalifikációk miatt, a magyar delegációról elmondta: 150-160 fő utazhat majd Tokióba, az elvárás 13 érem.

“A felkészülés zavartalanul zajlik, nagy dolog, hogy a kormány zöld utat adott az élsportnak a pandémia alatt is. Az alapján, amit most látok, ez egy nagyon jó olimpia lesz” – hangsúlyozta Kulcsár, aki a financiális kérdésekre is kendőzetlenül válaszolt: “a szervezet 2011-ben megkapta, majd elpuskázta a lehetőséget, hogy közpénzeket diszponáljon, így a MOB jelenleg egy utazási iroda, de ez nem feltétlenül baj”.



Kulcsár Krisztián: törölt olimpia lenne a tokiói, ha nem a japánok szerveznék "Egyenesen katasztrófa, hogy csupán egyetlen nő került be a MOB elnökségébe az idei tisztújításkor. A megoldás a kvóta lehet." Nem ez az egyetlen meglepő kij...

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól érkező – 4 év alatt 4 millió dolláros – támogatás kifizetésében a halasztás miatt nincs fennakadás, a svájci székhelyű szervezet nagyon komoly biztosítással rendelkezik ilyen esetekre és mindezidáig egyetlen partner vagy szponzor sem lépett vissza az együttműködéstől.



“Tartok tőle, hogy azt a korosztályt lesz a legnehezebb a sportban tartani, amelynek most még nagyon fontos lenne a megfelelő motiváció. Jó lenne, ha olyan edzők lennének, akik meg tudják győzni az iskolában a gyerekeket, hogy, ha azt szeretnék, hogy úgy nézzenek rájuk, mint Messire, akkor menjenek el edzésre. Gamer-nek lenni nem ugyanaz, mint élsportolónak lenni” – fogalmazta meg aggodalmait Kulcsár Krisztián.

A MOB nyári közgyűléséről az elnök elmondta: „szomorú, hogy a 123 fős tagságnak mindössze 10 százalékát teszik ki hölgyek, de az egyenesen katasztrófa, hogy csupán egyetlen nő került be az elnökségbe. Bármennyire is kellemetlen, de a megoldás a kvótarendszer lehet” – tette hozzá a júniusban újraválasztott sportvezető, aki hosszabban beszélt a Magyarock-kampányról is: „magyar olimpiai csapat mindig volt és mindig lesz. Sokat dolgozunk azért, hogy ezt a kampányt mindenki a magáénak érezze és ne csak a nyári és a téli játékok idején”.

Borítókép: MOB/Szalmás Péter

Forrás: Csisztu Sport Cast