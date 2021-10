Kovács Zsófia felemáskorláton, Bácskay Csenge pedig ugrásban döntőbe jutott a Kitakjúsúban zajló torna-világbajnokságon.

A kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia és a világkupa széria-győztes Bácskay Csenge egyformán az ötödik helyen került a fináléba - a magyar szövetség tájékoztatása szerint.



A verseny eredményközlője alapján Bácskay 13,666 pontot, míg Kovács 14,433-at kapott a gyakorlatára. A magyar szövetség előzetes várakozásában Kovács esetében valószínűsítette a döntőbe jutást, aki hétfőn úgy nyilatkozott: "jól sikerült bemutatnom a gyakorlatomat, amelyben volt több apró hiba, így nem volt teljesen tiszta."



A két szer döntőjét szombaton rendezik. Mindkét szeren a Tokióban olimpiai arany- és ezüstérmes brazil Rebeca Andrade jutott az első helyen a döntőbe, felemáskorláton 14,800, ugrásban 15,100 pontot kapott a gyakorlatára.



A férfiak mezőnyében kedden kezdődik és szerdán fejeződik be a kvalifikáció. Nemzetenként egy szeren legfeljebb három tornász mutatkozhat be, az egyéni összetett fináléba a legjobb 24 sportoló kerülhet be, de országonként maximum kettő, és ez utóbbi elv érvényesül a szerenkénti nyolcas döntőkben is.

