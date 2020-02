A koronavírus terjedése ellenére eltökélt a tokiói ötkarikás játékok júliusi 24-i kezdésével kapcsolatban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke.

"Remek egység és szolidaritás jellemzi az olimpiai mozgalmat a felkészülés és különösen a kvalifikáció tekintetében. Nagyon büszke vagyok erre, hiszen rengeteg nemzeti olimpiai bizottság, ország és szövetség dolgozik együtt azért, hogy kezelje a vírus által támasztott kihívást" - idézte Thomas Bachot a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapja.



A 66 esztendős német sportvezető kifejtette, az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a Kínai Olimpiai Bizottsággal, a tokiói szervezőbizottsággal, a japán hatóságokkal, valamint számos nemzeti olimpiai bizottsággal karöltve csak azon dolgoznak, hogy biztosítsák a sportolók biztonságos felkészülését és kvalifikációs eseményeit, hogy aztán július 24-én meggyújthassák az olimpiai lángot az Olimpiai Stadionban.



Az olimpiai és világbajnok korábbi tőrvívó leszögezte, nem hajlandó találgatásokba bocsátkozni. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a szervezők és a NOB biztosítsák a kvalifikációs folyamatot és a sportolók védelmét. Erre több példát is felhozott: a kínai birkózócsapat Szerbiában készül, az asztaliteniszezők Katarban, a kínai női kosárlabda-válogatott pedig Horvátországban gyakorol. A kínai kvalifikációs versenyeket és tornákat pedig heteken belül áthelyezték más országokba, ahol garantált a sportolók biztonsága.



Bach kiemelte, a XXXII. nyári ötkarikás eseményen nemcsak a sportolók, hanem minden résztvevő és néző biztonsága kiemelt szerepet kap.



Mint mondta, az előkészületek "nagy erőkkel folynak, minden rendben halad".



Reményét kifejezve úgy fogalmazott: "kihívásokkal teli, ámde eredményes kvalifikációs időszak után, egy sikeresen megrendezett 2020-as tokiói olimpiai játékoknak örvendhessünk".

A koronavírus decemberben Kínában ütötte fel a fejét, és továbbra is ott regisztrálják a megbetegedések és a halálesetek túlnyomó részét. A fertőzés ugyanakkor már 53 országban megjelent. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 83 ezret, a halálos áldozatok száma 2800 felett van.

