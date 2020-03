A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kedden egyeztet a nemzetközi sportszövetségek vezetőivel a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről.

A megbeszélésre annál is inkább szükség van, mert alig több mint négy hónappal a tokiói olimpia tervezett rajtja előtt egyre többször vetődik fel a kérdés, meg lehet-e rendezni a játékokat az eredeti időpontban.



A vírus terjedése miatt számos országban komoly korlátozásokat vezettek be, és az intézkedések között szerepel a sportesemények törlése, halasztása. A nemzetközi versenynaptár teljesen felborult, és sok olimpiai kvalifikációs viadal elnapolásáról határoztak a szövetségi vezetők. Ezek nyomán is egyre nő az aggodalom az olimpia megrendezését illetően.



Abe Sindzó japán miniszterelnök és az olimpiai szervezői egyelőre kitartanak az eredeti időpont mellett, és rendszeresen úgy nyilatkoznak, hogy július 24-i megnyitóval számolnak, az előkészületek pedig a tervek szerint zajlanak.



A NOB folyamatosan egyeztet a japán partnerekkel a naponta változó helyzetről, illetve a nemzetközi szövetségekkel a kvalifikációs versenyek átütemezéséről. Kit McConnell sportigazgató már a múlt héten is több szövetséggel folytatott megbeszélést a lehetséges lépésekről, közben pedig levélben arról tájékoztatta a partnereket, hogy a NOB létrehozott egy munkacsoportot, amely szükség esetén hatékonyabban intézkedhet, gyorsabban engedélyezheti a kvalifikációs rendszerben szükségessé váló változtatásokat, mint a végrehajtó bizottság.

A lehetséges módosítások között szerepel a kvalifikációs időszak megnyújtása - de nem tovább, mint június 30. -, a kvótakiosztás rendszerének áttekintése, valamint egyes nevezési feltételek kivétele a rendszerből.

