Bár úgy tűnik a NOB eltökélt a szándéka, hogy 2021-ben sort kerítsen a tokiói olimpiára, ismét egyre többen adnak okot aggodalmuknak.

Japánban napról napra nő a fertőzöttek száma, ennek hatására a kormány Tokióban és környékén szükségállapotot vezetett be. Nem sokkal a döntés után a NOB leghosszabb ideje hivatalban lévő tagja, Nick Pound azt nyilatkozta, nem biztos benne, hogy megrendezik az ötkarikás játékokat. Az olimpia rajtjáig kevesebb, mint 200 nap van hátra, így egyre többen adnak hangot aggodalmuknak.



Pound után, most a négyszeres olimpiai bajnok evezős, Sir Matthew Pinsent adott hangot véleményének. Az angolok bajnoka szerint egyáltalán nem jó ötlet a 2021-es rendezés.

Pinsent úgy gondolja a tokiói játékokat egészen 2024-ig kellene eltolni. A Barcelonában, Atlantában, Sydneyben és Athénban is aranyérmes sportoló Twitterén fejtette ki álláspontját.

„Téves gondolat, miszerint az olimpián résztvevő sportolók, tisztségviselők és a küldöttségek tagjai előbb kapnak oltást.”

„Nevetséges így kockázatot vállalni, hogy oltás nélkül repkednének emberek ezrei a nagyvilágban.”

Once again the IOC need courageous leadership. The idea of Olympic athletes/officials/delegations getting vaccine priority is antithetical. The risks of an event with 000's of people flying round the world to gather unvaccinated is ludicrous. https://t.co/Lz2gDDwK6v

„Személyes véleményem szerint meg kell változtatnia dátumot. Tokióban 2024-ben, Párizsban 2028-ban, Los Angelesben pedig 2032-ben kell olimpiát rendezni. A sportolók elvesztenének egy olimpiát, de ez így is napról napra egyre valószínűbb."

My own view is that the Summer Olympic queue should be asked to shift. Tokyo given the option of delayling until 2024, Paris move to 28 and LA 32. The athletes lose an Olympics but that's looking likelier by the day.