A magyarok közül a legjobb eredményt elérve Bereczki Richárd a nyolcadik helyen végzett a férfiak döntőjében az öttusázók világkupa-sorozatának budapesti versenyén.

Marosi Ádám 13., Demeter Bence 28., Kardos Bence pedig 34. lett. Győzött a lett Pavels Svecovs, aki nagy előnyéből pár centit meg tudott őrizni a jól hajrázó egyiptomi Ahmed Hameddel szemben. Harmadikként a német Patrick Dogue futott a célba.

A csütörtöki selejtezőt követően, melyben 92-en indultak el, a legjobb 36 szombaton folytatta a küzdelmeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Nemzeti Lovardában.



A döntő mezőnye a 200 méteres úszással kezdett, melyben Kardos bő két másodperccel két perc alatti idővel az ötödik helyen végzett. Kereken két percet úszott a már olimpiai kvótás Demeter és mindössze egy tizeddel volt lassabb nála a Londonban olimpiai bronzérmes, 2009-ben egyéniben világbajnok Marosi. Előbbi a 11., utóbbi a 13. helyen fejezte be ezt a számot, de a teljesítményük ugyanannyi pontot ért, Bereczki pedig bő három másodperccel gyengébb idővel huszadik lett. A vívás viszont neki sikerült a legjobban a magyarok közül: 21 ellenfelét győzte le és 14-től kapott ki, ezzel még éppen befért az első tízbe.

Marosi 15, Demeter 14, Kardos 13 győzelemmel fejezte be az asszókat, így mindhárman a mezőny alsó harmadában végeztek. A négy hazai döntős közül csak Demeter tudott pluszpontot szerezni a bónuszvívásban.



A lovaglás előtt Bereczki nyolcadik, a budapestit megelőző világkupán, a még tavaly februárban rendezett kairói versenyen győztes Marosi 23., Demeter 28., Kardos 29. volt. Bereczki lova két akadályt vert le, ehhez jött hat másodperc időtúllépés, míg Marosi hibátlanul ment végig, de sokat kellett dolgoznia, hogy ez összejöjjön, végül csak azért kapott minimális levonást, mert a limitidőnél négy másodperccel többet töltött a pályán. Demeter egy akadálynál rontott, és 15 másodperccel volt lassabb a szintidőnél, Kardos lova pedig az egyik akadálynál rombolt, illetve ellenszegült, és emiatt 32 másodperces plusz is rontotta az eredményét.



A négy lövészettel megszakított 3200 méteres futásnak Bereczki tizedikként vághatott neki, a dobogós pozíciótól 28 másodpercre volt, míg Marosi 16. rajtolóként 14 másodperccel követte őt. Demeter a 31., Kardos pedig a 35. helyen állt három szám után. A várakozásnak megfelelően nagy küzdelem alakult ki az érmekért és a helyezésekért, sokszor változott a helyzet az egyes lövősorozatok után. Mind a négy magyar előrébb lépett a kombinált számban, így Bereczki az első tízben végzett, de Marosi is értékes pontokat tett hozzá a bő egy éve szerzettekhez.



"Most még felemás érzések kavarognak bennem, mert a középső két lövészetem nem volt a legjobb, de igyekszem minél előbb túllépni ezen, és a jövőre, a következő világkupára gondolni" - mondta az MTI-nek a célba érés után a legjobb helyezést elérő Bereczki, majd kiemelte, annak viszont nagyon örül, hogy a vívása jól sikerült, végig koncentrált tudott maradni.



Martinek János, a férfiak kapitánya a számokat elemezve kiemelte Kardos kiváló, egyéni csúcshoz közeli úszását.



"A kulcsszámban, a vívásban egyedül Bereczkinek sikerült megvalósítania azt a taktikát, amivel eredményes lehet, hozta a tusokat, a többiek hullámzó teljesítménnyel a mezőny utolsó harmadában végeztek" - tekintett vissza a szakvezető. Mint mondta, Bereczki jó pozícióból vágott neki a kombinált számnak, és bár a lövészettel akadt gondja, de jól futott, Marosi pedig nagyon jól lőtt.



"Ezzel az eredménnyel, az értékes pontokkal Bereczki Richárd is beszállt a harcba, Marosi Ádám pedig növelte olimpiai kvalifikációs pontjai számát" - összegzett olimpiai szempontból Martinek János.



A tokiói kvalifikációs sorozatban ranglistapontokat adó világkupák közül tavaly csak a februári, egyiptomi versenyt tudták megrendezni, a többit - Szófiában, Budapesten, illetve a döntőt Szöulban - március végén törölték. A vk most, több mint egy év szünet után a budapesti versennyel folytatódott.

Eredmények:



férfi döntő:

1. Pavels Svecovs (lett) 1478 pont

2. Ahmed Hamed (egyiptomi) 1478

3. Patrick Dogue (német) 1464

...8. Bereczki Richárd 1449 (úszás: 2:03:43 perc/304 pont, vívás: 21 győzelem/14 vereség/0 bónuszpont/226 pont, lovaglás: 280, lövészet-futás: 11:01 perc/639 pont) ...13. Marosi Ádám 1440 (2:00.10/310, 15/20/0/190, 296, 10:56/644)

...28. Demeter Bence 1404 (2:00.00/310, 14/21/1/185, 278, 11:09/631)

...34. Kardos Bence 1394 (1:57.71/315, 13/22/0/178, 248, 10:47/653)

Vasárnap a vegyes váltóval ér véget a budapesti verseny. Ebben két magyar páros - Simon Sarolta és Szép Balázs, illetve Erdős Rita és Gyurka Márk Manó - indul.

Borítókép: Buza Virág/Magyar Öttusa Szövetség