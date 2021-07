A tornász Kovács Zsófia a vasárnapi selejtezőből bejutott az egyéni összetett csütörtöki döntőjébe a tokiói olimpián, míg felemáskorláton a harmadik számú tartalék.

Az Ariake Tornaközpontban rendezett kvalifikációban a kétszeres Európa-bajnok Kovács 54,732 pontot szerzett, ezzel 16. lett, ám a 24-es fináléba országoként legfeljebb ketten juthatnak, így a magyar tornász a 11. legjobb eredménnyel rendelkezik.



Ugrásban 14,500 pontot kapott, felemáskorláton 14,433-mal a harmadik számú tartalék (a szer döntőjét jövő vasárnap rendezik), gerendán 13,133 pontot ért el, míg talajon rontott, és be kellett érnie 12,666 ponttal.



Az amerikai Simone Biles - aki az elmúlt kilenc évben minden versenyén megnyerte az egyéni összetettet, így jelenleg négyszeres olimpiai és 19-szeres világbajnoknak mondhatja magát - most is remekelt, bár nem mindent szert "uralt".

