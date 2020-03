A koronavírus-járvány miatt szinte minden sportoló beszorult a lakásába, a mozgással azonban ott sem álltak le. Jó néhány napja sorra jönnek a viccesebbnél viccesebb videók. Egy brit tornász most azt is bebizonyította, az otthoni lólengésnek sincs akadálya, ha van otthon egy kanapé.

Max Whitlock 2010-ben tűnt fel a tornasport térképén, de első jelentősebb eredményeire még 2012-ig várnia kellett. Ekkor az Egyesült Királyság férfi tornász csapatának tagjaként Európa-bajnoki címet és olimpiai bronzérmet szerzett.



Egy év múlva már egyéniben is megmutatkozott a tehetsége, talajon Európa-bajnok lett, Moszkvában.

2014-ben lólengésben lett az öreg kontinens legjobbja. Ekkor épp a magyarok olimpiai bajnokát, Berki Krisztiánt utasította maga mögé. Egy évvel később a versenyszám világbajnoki címét is bezsebelte, és a trónról azóta is letaszíthatatlan.

A riói olimpián a hőn áhított aranyat lólengésben és talajon is sikerült behúznia.



Most pedig a kanapéja segítségével mutatatta meg a nézőknek, miért is ő a legjobb ebben a sportágban.



