Szuga Josihide japán miniszterelnök újfent azt ígérte, hogy Tokió "biztonságos és nyugodt" olimpiát rendez nyáron, és közlése szerint rendületlenül folytatják az előkészületeket a játékok július 23-i nyitányára.

Újévi beszédében a kormányfő azzal együtt is derűlátóan fogalmazott, hogy az országban a koronavírus-járványt illetően nem javult a helyzet, sőt egyre több helyen bukkan fel a vírus új, a korábbi variánsoknál gyorsabban terjedő változata. A japán hatóságok december végétől - egyelőre egy hónapra szólóan - egyetlen ország állampolgárainak sem adnak ki beutazó vízumot.



Josihide derűlátó.



Fotó: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images



A miniszterelnök a kabinet nevében határozott ígéretet tett arra, hogy "megvédik az állampolgárok életét és megélhetését, továbbra is energiákat fordítva a fertőzés terjedésének megakadályozására és a gazdaság élénkítésére".



Juriko Koike tokiói kormányzó a héten arra figyelmeztetett, hogy a főváros a fertőzések "robbanása" előtt áll. A Kyodo japán hírügynökség szerint a kedvezőtlen fejlemények miatt már a rendkívüli állapot bevezetésének gondolata is felvetődött.

Borítókép: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images