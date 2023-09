A hazai szövetség (MKSZ) pénteki tájékoztatása szerint a káposztásmegyeri Vasas Jégcsarnokban 37 ország csaknem 1800 sportolója lép tatamira, köztük olimpiai, világ- és Európa-bajnokok.

Az indulók között lesz az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor, a tavaly Európa-bajnok György Dániel, az Eb-ezüstérmes Boussebaa Aicha és az idei Európa Játékokon formagyakorlatban ötödik Nagy Botond is. Mellettük a nemzetközi mezőny kiemelt alakjai is ellátogatnak Budapestre, többek között az olimpiai bajnok bolgár Ivet Goranova, a világbajnok horvát Ivan Kvesic és testvére, az Európa-bajnok Andjelo Kvesic, valamint a szintén Eb-aranyérmes ukrán Anita Szerjogina is részt vesz a rangos fővárosi viadalon.

A súlycsoportok többségében már eldőlt, hogy kik képviselik majd a magyar színeket a Papp László Sportarénában október 24. és 29. között, néhány kategóriában ugyanakkor még többen is versengenek a vb-indulásért. A csapathirdetésre a tervek szerint a hétvégi Budapest Open után kerül sor.

Magyarország első alkalommal ad otthont a tokiói olimpián bemutatkozott küzdősport világbajnokságának. Korábban 2013-ban felnőtt, 2020-ban pedig korosztályos Eb-t bonyolított le a Magyar Karate Szakszövetség, melynek vezetése e két versenyhez hasonlóan a vb-n is érmet remél a magyar karatésoktól.

Borítókép: mtk.hu