Juhász Péter nyerte a Prémium Liga 2. fordulóját is – a mádi erősember ezúttal hazai közönség előtt ért el magabiztos sikert, a második helyezett Molnár Zsoltra 12,5 pontot verve a Közép-Európai Erősember-szervezet (CESA) égisze alatt megtartott versenysorozatban.

Hazai közönség – egy éve még csak azt írtuk volna, „hazai pálya”. Ezúttal viszont valóban ott lehettek a drukkerek is a Prémium Liga indulói, így Magyarország jelenlegi legjobb erősemberei mögött. Mádon, majd másfél év után először rendeztek olyan Prémium Liga-fordulót, ahol komolyabb korlátozások nélkül szoríthattak kedvenceikért a nézők, mindez pedig plusz energiákat szabadított fel a helyi kolosszus, Juhász Péterben is.

„Így az igazi. Ennek a sportágnak az is a lényege, hogy szórakoztassuk, lenyűgözzük az embereket. Végre ott lehettek az emberek, hogy valóban szórakoztathassunk is. Ez plusz energiákat szabadított fel bennem” – mondta a Prémium Médiának a versenyt tekintélyes előnnyel megnyerő Juhász Péter.

A 12 résztvevőre szokás szerint hat próbatétel várt, az első szám, a kamionhúzás Molnár Zsoltnak sikerült a legjobban, négy tizedet vert Juhászra. Másodikként a vikingnyomás következett – ezúttal 160 kilóval. A súly pedig alaposan megtépázta a mezőnyt: csupán három versenyző akadt, aki egyáltalán egyszer is ki tudta nyomni – Juhász három, Molnár és Hegedűs Ádám hat-hat nyomásig jutott, így pontot is csak ők kaptak ebben a körben.

Jött a Conan kereke, ahol Borsos Adrián két teljes kört és 170 fokot megtéve lett a legjobb Molnár és Juhász előtt. Ekkor még nem látszott, hogy Juhász végül óriási fölénnyel nyerheti a versenyt, sőt, három szám után részsiker nélkül állt, így az arany is kérdésesnek tűnt.

Ám a felhúzásnál „megtört a jég”, Juhász 310 kilóval három ismétlésig jutott, mivel Molnár csak a középmezőnyben zárt, így a mádi erősember átvette a vezetést összetettben. A koffercipelést ismét Juhász nyerte, s mivel közvetlen riválisai ezúttal is lemaradtak a dobogóról, az utolsó körre 11 pontos, már-már behozhatatlan előnyre tett szert.

Az utolsó szám ráadásul az egyik kedvence, a kőgolyópakolás volt...

„Ki akartam szolgálni a közönséget, eltökéltem, hogy mind a hat golyót felrakom, bosszús vagyok, hogy csak öt sikerült” – tekintett vissza Juhász, aki így is megszerezte a maximális 12 pontot, összességében pedig 67 ponttal zárt az élen.

„Azt gondolom, én akkor tudok igazán önmagam lenni és a maximumot nyújtani, amikor ott van a közönség. Örültem, hogy az elmúlt időszakban is versenyezhettünk, de nem volt ugyanolyan az érzés... Nagyon motivált, hogy visszatérhettek a nézők, ráadásul pont Mádon. Bízom abban, hogy nem lesz többé szükség arra, hogy zárt kapus versenyeket tartsunk” – tekintett előre a boldog győztes.



„Számunkra és a srácok számára is óriási élmény volt, hogy újra nézők előtt versenyezhettek. Nem lehetett könnyű, hogy az elmúlt másfél évben is ugyanolyan motiváltak és eltökéltek legyenek. Az volt a legjobb az egészben, hogy látszott a srácokon, hogy minden erejüket beleadták, sokszor majdnem ájulásig hajszolták magukat a még jobb eredményért” – mondta a versenyről Tatárka József, Mád polgármestere, aki arról is beszélt, mit jelent számukra Juhász Péter sikere.

„Az a minimum, hogy az egész település szeretné megveregetni a vállát. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nemcsak amiatt, amilyen sporteredményeket elért, hanem azért is, amilyen ember. Egy végtelenül szerény, jó ember, akire mindig számíthat a közösségünk. Remélem, hogy még jó ideig szoríthatunk érte, és – ahogyan a járványhelyzet előtt volt is már meghívása az Egyesült Államokba – hamarosan nemzetközi szinten is megmutathatja magát”

Tatárka József hozzátette, a jövőben is szeretnék vendégül látni a Prémium Liga mezőnyét Mádon.

STRONGMAN

PRÉMIUM LIGA, 2. FORDULÓ (MÁD)

1. Juhász Péter 67 pont

2. Molnár Zsolt 55,5

3. Hegedűs Ádám 46,5

4. Boros Adrián 42

5. Losonczi Imre 41

6. Borovszky Norbert 34

7. Mészáros Dávid 33

8. Kovács Ferenc 33

9. Trencsányi Patrik 21

10. Boros Szabolcs 19

11. Gadó András 17

12. Locskai József 13

Borítókép és forrás: Career Sport Brand Management