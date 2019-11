A következő téli olimpián való szereplés reális cél lehet a hódeszkás Fricz Botond számára, aki slopestyle-ban múlt héten Európa-kupa-futamot nyert a hollandiai Landgraafban.

A magyar versenyző az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn reggel azt mondta: a hollandiai verseny legfontosabb tapasztalata, hogy ha fejben összeszedett, akkor olyan trükkökre is képes, amelyeket korábban nem gyakorolt, hanem improvizált.



"A döntő utolsó körében olyan trükköt kellett bemutatnom, amit edzésen nem is gyakoroltam. Ismertem az ugratót és az érkezőt, csak azt nem tudtam pontosan, hogyan kivitelezzem a trükköt. Ott élesben ugrottam először, de fejben összeszedett voltam, így tudtam mit és hogyan kell csinálnom" - emlékezett vissza a győztes csúszására Fricz, aki a magyar hódeszkások közül elsőként nyert Ek-futamot ebben a versenyszámban.



A magyar versenyző hozzátette, sikerével szerzett annyi pontot, hogy most már a világkupában is szerepelhet: legközelebb Atlantában éppen egy vk-futamon indul majd.



Bécsy Balázs, a Magyar Snowboard Szövetség elnöke kijelentette: az amerikai edzői stábbal dolgozó Fricz esetében immár ki merik mondani, hogy a 2022-es pekingi ötkarikás játékokon való szereplés valós cél.



"Botond jó alapokkal rendelkezik, amerikai edzői stábbal dolgozik, a következő olimpia konkrét cél kell, hogy legyen" - fogalmazott a sportvezető.



Az Ek a második legrangosabb nemzetközi snowboardos versenysorozat a nemzetközi szervezet (FIS) világkupáját követően.

Borítókép: Facebook/Botond Fricz