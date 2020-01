Az ünnepek közeledtével mindenki sokkal empatikusabbá válik. A világ figyelmét pedig egy 11 éves Fülöp-szigeteki kislány ragadta meg a napokban, akinek szívszorító története felrobbantotta az internetet.



Rhea Bullos egy iskolai versenyre kötözőszerből készített magának „Nike-cipőt”, mert a családjának nem volt pénze igazi sportcipőre.

Got her details. Thanks for your help Joshua and @CabsPacheng https://t.co/YBnhjOFuFx

Ami igazán elképesztő, hogy ennek ellenére a fiatal futó a 400, a 800 és az 1500 méteres számot is megnyerte. A hír és a lábbeliről készült képek gyorsan elterjedtek az interneten, és sorra érkeznek azóta a felajánlások.



Jeff Cariaso, az Alaska Aces kosárlabda csapatának vezetőedzője a Twitter-en kért segítséget, hogy kapcsolatba tudjon lépni a kislánnyal. Mellesleg Cariaso a Titan22 sportszerüzlet vezérigazgatója is.

Help me connect with her please. https://t.co/clxKKpBXdP

A 11 éves futó mellett két osztálytársa is "hasonló cipőben" járt.

Rhea F. Bullos

Salvation Elementary School

Brgy. Cabalic Balasan, Iloilo



PS. For those who want to help, you might as well check the other 2 of her classmates pic.twitter.com/9OA7Jp38EA