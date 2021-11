A 21. helyet szerezte meg élete első tengerentúli versenyén a többszörös magyar bajnok erősember, Juhász Péter. A mádi sportember az Official Strongman Games open-kategóriájában mérettette meg magát Daytona Beach-en, és kis szerencsével jóval előrébb is végezhetett volna.

„Karrierem eddigi legnagyobb megmérettetése volt, mind a súlyok, mind a mezőny tekintetében” – mondta az amerikai erősember-versenyre visszatekintve Juhász Péter a Prémium Médiának. Az erősember a 21. helyet szerezte meg az Official Strongman Games open-kategóriájában, mindezt úgy, hogy több számban is egyéni rekordot jelentő súlyt mozgatott meg. A verseny az amatőr erősemberek legkomolyabb seregszemléjének számít Észak-Amerikában, és így világszerte is.

„A rönknyomásnál azért is csúszott el kicsit a dolog, mert 165 kilogrammal kellett volna ismétlésre nyomnunk, míg nekem idehaza 160 kiló a legjobbam. De említhetem a kocsicipelést is, itthon 420-430 kilós lengősúlyt vittem már, ez most majdnem 460 volt. Ez volt rögvest az első nap... A folytatásban szerepelt még felhúzás és vegyespakolás. Utóbbi ment messze a legjobban. A hetedik-nyolcadik idő lett az enyém a közel negyven versenyző közül – ennek nagyon örültem."

„Összességében sem érzem azt, hogy csalódottnak kellene lennem bármiért, minden számhoz nagyon fókuszáltan álltam oda, nem érzem azt, hogy többet ki tudtam volna adni magamból ezen a hétvégén” – foglalta össze az eseményeket Juhász.

„A 21. hely lehet önmagában nem hangzik jól, az kicsit vacak érzés, hogy tudom, ha a rönknyomásnál legalább egy ismétlésig eljutok, akkor a 14-15. hely környékén zárok. Amikor ennyi pontot lehet egy versenyszámért kapni és az eleje nem indul jól, utána már nagyon nehéz visszatornászni magát az embernek, főképp egy ilyen mezőnyben” – tette hozzá a Tiszaújvárosban főállású tűzoltóként dolgozó sportember, aki amondó, eredménytől függetlenül rendkívül hasznos tapasztalatokat szerzett, az élményekről nem is beszélve.

„Tizennégy évnyi munka van abban, hogy most eljutottam a tengerentúlra, rengeteg jó versenyzővel találkozhattam, és pontosan láthattam azt is, mi az, amiben még előrébb kell lépnem. Nyilván szerettem volna a legjobb tíz közé kerülni, de ebben most ennyi volt. Őszintén mondom, boldog vagyok, jól esik, hogy az itthoni legnagyobb versenytársaim is szorítottak a szereplésemért. Sikerült mindent kiadni magamból.”

S nemcsak Amerikában, hanem a versenyidényben is így tett a mádi erősember, aki 15 különböző versenyen szerepelt 2021-ben. Közte több európai meghívásos versenyen, megjárva Litvániát és az International Strongman Tournamentet, valamint Finnországban és Romániában is szerepet kapva a Bajnokok Ligája-sorozatban. Utóbbi versenyekről – hasonlóan a mostani WSG-szerepléshez – rendre új egyéni rekordokkal tért haza.

„Az évben már nem lesz több megmérettetésem, így is tizenöt különböző versenyen indultam. Most egy kis pihenő jön, utána pedig szeretném kiértékelni az év közben történteket és kidolgozni egy olyan felkészülést, ami segíthet szintet lépni. A következő idényben szeretnék a lehető legtöbb nemzetközi versenyen elindulni, mert azt érzem ez a fejlődés útja. Idehaza remek versenyeink vannak, de egy ponton túl nem tudsz fejlődni, ahogyan a mostani példa is mutatja, a világ legjobbjaihoz képest kisebb súlyokkal versenyzünk, így pedig egy adott szint után nem kényszerül rá az ember, hogy még tovább fejlődjön, megugorjon egy újabb és újabb súlyt. Azt hallottam, hogy hazai szervezésben is indul egy nemzetközi versenysorozat, melynek szeretnék részese lenni. Ezzel együtt sem szeretném a hazai versenyeket elengedni, de a jövőben inkább egy tétre menő edzésként, a nemzetközi megmérettetések mellé rendelve próbálom kezelni ezeket” – tekintett előre Juhász Péter.

