Janota Zoltán, a székesfehérvári Family Tree Triatlon S. E. vezetőedzője, aki már tizennyolcszor teljesítette sikerrel az Ironman-versenyt, állandóan keresi az újabb és újabb kihívásokat. Most éppen az Elite Challenge programra készül, amely az egyik legkeményebb civilek számára is elérhető, ötnapos fizikai és pszichés terheléses képzés.



„A program alapját olyan katonai kiképzések adják, mint a U.S. Army Ranger, a Special Forces, a MH Skorpió, vagy a Rohamlövész. A képzés elsősorban azoknak a civil, vagy aktív szolgálatot tevő egyéneknek szól, akik be akarják bizonyítani maguknak, hogy képesek megfelelni az elit katonákkal szemben támasztott követelménynek. Az Elit Challenge kitalálója az a Koltai Arnold alezredes, aki a Magyar Honvédség legendás Rohamlövész tanfolyamának atyja és aki maga is számos katonai iskolát és kiképzést végzett el sikeresen” – mondta el az embert próbáló programról Janota, aki számára egyáltalán nem idegen a katonai terep.



„A Magyar Honvédség tartalékos tisztje vagyok, elvégeztem az alap és az emelt kiképzést is, most pedig kíváncsi vagyok arra, hogyan állnám meg a helyem az elit katonák között."

"A csapatomban betöltött vezetőedzői szerepem mellett nem tudok teljes mértékben a Magyar Honvédség tagja lenni, de mint tartalékos katona, ennek a programnak a teljesítésével betekintést kaphatok az elit katonák életébe. A program során jobban megismerhetem önmagam, megmérettetik a rátermettségem, kitartásom és akaraterőm, miközben a tűrőképességem határait feszegetem folyamatosan” – mesélt a belső motivációiról a sportoló, majd hozzátette: már egészen kisgyermekkora óta keresi a kihívásokat.





„Úgy gondolom, hogy a kihívásokat vállalva szellemileg és emberileg is, nemcsak megismerjük magunkat, de többek is lehetünk általa, és ha többek vagyunk, akkor annak a kicsi vagy épp nagyobb közösségnek, amiben élünk, valami pluszt tudunk nyújtani. Olyan látásmódot, erőt, praktikát adni, amely segítségként szolgálhat nemcsak a sportban, de a hétköznapi életben, vagy a munkahelyen is” – tette hozzá a tizennyolcszoros Ironman.



A brutális fizikai és pszichés terhelések teljesítésével az Elite Challenge programot elvégzők – azon túl, hogy egy felvarróval gazdagodnak – egy olyan elit körbe fognak tartozni, ahol a bajtársiasság és a barátság extrém körülmények között kovácsolódott.



„120 óra pokol – így hivatkoznak a kiképzésre és ez teljesen megfelel a valóságnak, hiszen minden egyes perc be van osztva, mindent időre kell csinálni. A tóban egymást húzzuk a sárban, a ranger kiképzésen is használt akadálypályán kell átküzdeni magunkat, tesztelik éjszakai tájékozódási képességünket és egy 50 kilométeres menetgyakorlatot is teljesítenünk kell, 25 kilogrammos felszereléssel nehezítve. Emellett különböző taktikai mozgásokat, gyakorlatokat végzünk teljes leterheltség és fizikai fáradtság mellett” – részletezte a kihívásokat Janota Zoltán, aki elárulta, 60-70, de akár 90 százalékos is lehet a lemorzsolódás az öt nap alatt.

„Válogatott eszközökkel próbálnak minket lefárasztani, és a lehető legnomádabb körülmények között élünk. Nincs semmiféle kivételezés, ha vannak nők, rájuk is ugyanazok a szabályok és elvárások vonatkoznak, mint a férfiakra. Csak számokat kapunk, nem tudjuk egymás nevét sem, vagy hogy ki honnan jött. De nem is ez a fontos, hanem az, hogy teljesíts, a lehető legmagasabb szinten a lehető legnagyobb nyomás alatt” – árulta el a sportoló, aki már több hete készül az Elit Challengre.







„Nagyon sok hullámvölgyön mentem keresztül az elmúlt hetekben. Teljesen más a felkészülés, mint egy triatlonversenyre, és attól még, hogy tizennyolcszoros Ironman vagyok, semmi nem predesztinálja azt, hogy teljesíteni tudom a kihívást. Az eddigi tapasztalataimat felhasználva még nagyobb türelemmel, óvatossággal és alázattal kezdtem meg felkészülést, és úgy látom, ez be is jött, mert olyan dolgokra vagyok képes, amit előtte sosem gondoltam volna, és a kiírt edzésprogramon felül is teljesíteni tudok. Úgy állok oda, hogy igen, ezt megcsinálom!” – fogalmazott Janota, de kihangsúlyozta, hogy mint mindig, természetesen most is az egészsége a legfontosabb.

„Nyilván a kiképzők is arra törekednek, hogy senki ne haladja annyira túl a képességeit, hogy az az egészsége rovására menjen. Óriási lesz a leterheltség lesz, de az eddigi tapasztalataim alapján úgy gondolom, van annyi lelki plusz bennem, hogy túl tudjak jutni a mélypontokon. Persze kisebb sérülések, kifordult boka, húzódás, görcsök előfordulhatnak, amik hátráltató tényezők lehetnek a kiképzés során, de nagyobb problémára nem számítok” – tette hozzá bizakodva.



Forrás és képek: Platinum e-Space Hungary Zrt.