A magyarok közül a legjobb eredményt elérve Kasza Róbert ezüstérmet nyert a férfiak keddi versenyében a budapesti fedettpályás nemzetközi idénynyitó öttusaviadalon, ezzel egyben országos bajnoki címet is szerzett.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodájában rendezett nyitószámban Tamás József lett az első, míg Kardos Bence pedig a harmadik legjobb időt érte el a 200 méteres távon. A BOK Csarnokban felállított pástokon Kasza bizonyult a legeredményesebb magyarnak, 23 győzelmével másodikként zárt vívásban. Két szám után összetettben is második volt, az első tízbe pedig a 13 döntős hazai öttusázó közül még az olimpiai kvótás Demeter Bence fért be hatodikként, illetve Tamás hetedikként.



A 36 fős mezőny ezután a Nemzeti Lovardába ment át, ahol a hazaiak közül hárman hibátlan teljesítményt nyújtottak. Kasza a rontás nélküli, limitidőn belüli lovaglásával az élre állt, de javított helyzetén Kardos Bence és Bereczki Richárd is, előbbi a 12., utóbbi a 14. helyen állt az esti kombinált szám előtt. Az első tízben volt még Demeter és Tamás, ők egyformán két verőhibával mentek végig a pályán és a kilencedik, illetve a tizedik pozíciót foglalták el összesítésben.



A lövészetekkel megszakított 4x800 méteres futásra visszatértek a versenyzők a BOK Csarnokba, ahol Kasza sokáig őrizte éllovas pozícióját, de aztán a nagyobb tempót diktáló német Patrick Dogue, aki 17 másodperc hátránnyal negyedikként vágott neki az utolsó számnak, utolérte őt.



A harmadik lövészetre együtt érkeztek, majd a német indult tovább előszőr, és aztán ha kicsit is, de fokozatosan növelte előnyét. A csapatban és váltóban világ- és Európa-bajnok, egyéniben vb- és Eb-ezüstérmes Kasza, aki egyébként jól lőtt és jól is futott, a második helyet meg tudta tartani, míg harmadikként a távnak 14.-ként nekivágó, Marvin Faly Dogue - a győztes Patrick testvére - ért célba.



A bajnoki összesítésben az egyéniben hetedszer első Kasza mögött Bereczki lett a második, Gyurka Márk Manó pedig a harmadik.



"Nehezen jött össze a hetedik bajnoki címem, a selejtezőben szenvedtem" - árulta el az MTI-nek Kasza Róbert, aki hozzátette, hogy a 2019-es budapesti világbajnokság óta nem volt komoly versenye, ezért "berozsdásodott". A következő nagy próbatétel a három hét múlva esedékes budapesti világkupa lesz a számára, és - mint mondta - bízik benne, hogy a mostani jó szereplése lendületet ad neki.

"Nem készültem rá erre a versenyre, edzésből csináltam, az eredmény bizonyítja, hogy jó úton járok" - folytatta, hozzátéve, hogy talán jó is, hogy nem nyert, mert amikor korábban többször is első lett ezen a versenyen, utána mindig nehéz éve következett.

Martinek János, a férfi válogatott szövetségi kapitánya úgy fogalmazott: büszke arra, hogy tizenhárom magyar jutott be a döntőbe ebben az erős mezőnyben, köztük sok fiatal, "akik hamarosan beérnek".

"Kasza Róbert elsősorban a budapesti világkupára készül, ennek ellenére stabil versenyzést mutatott be. Igaz, a vívás elején volt egy kis bizonytalansága, de javított" - értékelte a győztes teljesítményét.



A szakvezető a juniorok közül Gyurka Márk Manó teljesítményét emelte ki, aki első felnőtt dobogós helyezését szerezte meg.

A viadal három versenyző - Bereczki, Regős Gergely és Szép Balázs - számára válogató volt a budapesti világkupán való indulás jogáért. Helyezése alapján Bereczki és Regős csatlakozhat a kapitány által kiemelten kezelt Demeter, Kardos, Kasza, Marosi Ádám négyeshez.

A kapitány elmondta még, hogy utóbbiak a formájukat nem a mostani viadalra "hegyezték ki", hanem a világkupára készülnek. Kardos lövészetben nem hozta a tudását, Marosi Ádám nagyon rosszul kezdte a vívást, és ez nyomta rá a bélyegét a teljesítményére.

Eredmények:



Peridot fedett pályás verseny, férfi döntő:

1.Patrick Dogue (német) 1501 pont

2. Kasza Róbert 1491

3. Marvin Faly Dogue (német) 1487

10. Bereczki Richárd 1471

12. Gyurka Márk Manó 1470

16. Bőhm Csaba 1462

17. Demeter Bence 1456

18. Kardos Bence 1451

21. Regős Gergely 1443

23. Viczián Bence 1436

24. Szép Balázs 1435

26. Marosi Ádám 1430

27. Tamás József 1421

33. Koleszár Mihály 1404

35. Gáll András 1398

ob, férfi egyéni:

1. Kasza Róbert (KSI)

2. Bereczki Richárd (KSI)

3. Gyurka Márk Manó (KSI)

Borítókép: