Befejezte versenyzői pályafutását Nyikolaj Kukszenkov, az oroszok olimpiai ezüstérmes tornásza, aki edzőként folytatja sportágában.

A pályamódosítást a 30 éves sportember Instagram-bejegyzésben tudatta, közölve, hogy tréneri tevékenységét januárban kezdi meg.

827 Likes, 59 Comments - Nikolai Kuksenkov (@kuksenkov) on Instagram: "Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве..."