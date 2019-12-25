Kukszenkov a tornaszőnyeg szélén folytatja
Befejezte versenyzői pályafutását Nyikolaj Kukszenkov, az oroszok olimpiai ezüstérmes tornásza, aki edzőként folytatja sportágában.
A pályamódosítást a 30 éves sportember Instagram-bejegyzésben tudatta, közölve, hogy tréneri tevékenységét januárban kezdi meg.
Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу. Для меня это новый этап, так что первое время придётся не просто, но об этом чуть позже... Конечно же хочется всех поблагодарить и подвести кое-какие итоги. Я отдал гимнастике 25 лет своей жизни, прошёл через 2 олимпиады, 8 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы (не считая 2-х молодёжных) Так же были - 3 всемирные универсиады, европейские игры, этапы кубка мира, национальные чемпионаты и кубки, международные турниры и тд... Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлёты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции, короче было наверное всё! Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новые высоты. А значит что все эти испытания были не зря. Я занимался своим любимым делом и я безумно рад что прошёл весь этот путь в гимнастике. Конечно получилось не всё, но и многого удалось добиться! Спасибо большое коллегам по сборной, тренерам, специалистам, персоналу, болельщикам и всем, кто помогал мне на разных этапах жизни. Всех помню, никого не забыл Ваш Колян #гимнастика
827 Likes, 59 Comments - Nikolai Kuksenkov (@kuksenkov) on Instagram: "Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве..."
Kukszenkov 2012-ig ukrán színekben versenyzett, s két Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Országváltás után, már orosz tornászként háromszor lett Európa-bajnok, világbajnokságon pedig második csapatban.
Szintén az orosz együttes tagjaként - és a tornászválogatott kapitányaként - jutott olimpiai ezüstéremhez csapatversenyben a 2016-os riói nyári játékokon.
Borítókép: Alex Livesey/Getty Images
Cimkék: torna, nyikolaj-kukszenkov