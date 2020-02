Az etióp Ababel Yeshaneh megdöntötte a női félmaratoni futás világcsúcsát: 1:04:31 órás eredménnyel nyerte a Rász el-Haimában rendezett utcai viadalt.

A második helyen a maratoni táv rekordere, a kenyai Brigid Kosgei végzett 1:04:49-cel, ami ugyancsak jobb a szintén kenyai Joyciline Jepkosgei 2017-ben, Valenciában elért 1:04:51-gyes eddigi rekordjánál.



Yeshaneh teljesen kimerült a világrekord megdöntése után. (Kép: letsrun.com)



A nemzetközi szövetség beszámolója szerint az Egyesült Arab Emírségekben rendezett pénteki verseny közel 21,1 kilométeres távjának elején Kosgei diktálta a tempót és csak Yeshaneh tudta vele tartani a lépést. Utóbbi 15 kilométer megtétele után állt az élre és fokozatosan elhúzott ellenfelétől.

ababel birhane set the new half marathon world record 64.31!!



Kosgei in 2nd place 64.48 under the previous world record



Simply amazing race!!#RAKHALF2020 pic.twitter.com/TuVVdZRr3x