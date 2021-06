Sydney McLaughlin világcsúccsal nyerte meg a női 400 méteres gátfutást az amerikai atléták olimpiai válogatóján, melynek záró hétvégéjén több más számban is parádés eredmény született.

A jövő évi világbajnokság helyszínén, Eugene-ben rendezett viadal utolsó napján annak ellenére is nagyszerű teljesítményeket láthatott a közönség, hogy a hőség átírta a programot. A szervezők menet közben kénytelenek voltak délutánról estére halasztani a számok nagyobb részét, miután 43 fokot mutatott a hőmérő, a hétpróbázó Taliyah Brooks pedig rosszul lett a melegben és tolószékben vitték le a pályáról.



Az esti folytatásban a női gátasok döntője volt az első, amelyben a világbajnoki ezüstérmes McLaughlin elképesztő tempóban futotta végig a kört, a célba érve pedig ő maga sem akarta elhinni, hogy 51.90 másodperc alatt "letudta" a távot.

A 21 éves atléta 26 századot javított honfitársa, a vb- és olimpiai címvédő Dalilah Muhammad rekordján, aki a 2019-es dohai vb-döntőben érte el az eddigi, 52.16-os rekordot.





McLaughlin ezúttal verhetetlen volt, de Muhammad sem lehet elégedetlen, mivel annak ellenére, hogy idén korábban sérüléssel és koronavírus-fertőzéssel is bajlódott, nagyszerűen futott, 52.42-vel második lett, s könnyedén biztosította helyét az olimpiai csapatban.



A női 800 méter is élvezetes versenyt hozott, s a kiváló iramú két kör végén Athing Mu a világ idei legjobbjával, 1:56.07 perccel győzött, magabiztosan megelőzve az 1:57.66-tal célba érő Ravyn Rogerst.



A nap és a válogató zárószámában, férfi 200 méteres síkfutásban érvényesült a papírforma, a vb-címvédő Noah Lyles 19.74 másodperccel, a világ idei legjobbjával nyert. A 23 éves vágtázót alaposan megszorongatták, Kenny Bednarek 19.78-cal lett második, Erriyon Knighton pedig 19.84-gyel a harmadik.



A hétvége csúcsteljesítménye egyértelműen McLaughliné, ugyanakkor JuVaughn Harrison produkciója is egészen rendkívüli volt, ugyanis vasárnap előbb délután 2,33 méterrel megnyerte a magasugrást, majd este 8,47 méterrel távolugrásban is diadalmaskodott, s mindkét számban biztosította helyét a tokiói játékokon.



Szombaton férfi 400 gáton, férfi 110 gáton és női 200 méteren is világraszóló eredmény született. Előbbi számban Rai Benjamin minden idők második legjobb idejét, 46.83 másodpercet ért el, mindössze öt századdal elmaradva Kevin Young 1992 augusztusában felállított világcsúcsától.



Grant Holloway még közelebb volt a rekordhoz, az elődöntőben csupán egy századdal futott gyengébb időt a férfi 110 gát világcsúcsánál, melyet 12.80 másodperccel honfitársa, Aries Merritt tart 2012 szeptembere óta. A dohai világbajnok Holloway aztán a döntőt 12.96-tal nyerte meg.



Női 200 méteren minden szakértő arra volt kíváncsi, hogy Allyson Felix 400 után a félkörös távon is képes lesz-e kivívni az olimpiai indulás jogát, ám a döntő mégsem a hatszoros olimpiai bajnok legenda - egyébként kifejezetten jó, ám csak az ötödik helyre elegendő - eredményéről (22.11 mp) maradt emlékezetes, hanem Gabby Thomas futásáról, aki 21.61 másodperccel győzött. Ennél jobb eredményre korábban csak Florence Griffith-Joyner volt képes egyszer, 1988-ban, amikor felállította a máig élő 21.34-es világrekordot.

A versenyen minden számban az első három vívta ki az olimpiai szereplés lehetőségét.

