Joanna Coates, a Brit Atlétikai Szövetség elnöke szerint anyagi okok miatt előfordulhat, hogy jövőre sem tudnak Gyémánt Liga-versenyt rendezni.

A legrangosabb egynapos sorozat 2010-es indítása óta egészen a mostani évig mindig volt GYL-viadal az szigetországban, az utóbbi időben Londonban és Gatesheadben is. Coates viszont most azt mondta: az sem kizárt, hogy 2021-ben egyetlen állomásnak sem lehetnek majd házigazdái, mert a brit szövetség nehéz anyagi helyzetben van és csak olyan esemény rendezését vállalja, amely anyagilag biztosan megtérül.



"Meg kell vizsgálnunk, hogy pénzügyileg lehetséges-e a rendezés. Amennyiben nem, akkor vélhetően nem lesz két versenyünk. De még sok minden változhat. - idézte Coates-t az insidethegames.biz oldal. - Nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan veszteségeket szenvedjünk el, mint egy-két korábbi nagy viadalunkon.



Szeretném azonban hinni, hogy Nagy-Britannia nem veszíti el a Gyémánt Ligát, de még egyszer hangsúlyozom, csak akkor rendezünk, ha pénzügyileg meg tudjuk oldani."



A brit szövetség legnagyobb problémáját jelenleg a televíziós szerződés hiánya jelenti, mivel még nem tudott megállapodni a BBC-vel a folytatásról. A csatorna eddig évente több mint 1,5 millió fontot fizetett a közvetítésekért.



A két fél között eddig nem vezettek eredményre a tárgyalások, ám Coates szerint biztosan meg fognak tudni egyezni egymással.



Idén a koronavírus-járvány következtében a londoni és a gatesheadi verseny is elmaradt.

Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images