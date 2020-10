Az Európa-bajnoki bronzérmes Vecsernyés Dávid a harmadik helyen végzett nyújtón a Szombathelyen rendezett challenge világkupaverseny vasárnapi zárónapján.

A Budapesti Honvéd SE sportolója a második helyen jutott a fináléba, de ott a szer 2017-es világbajnoka, a horvát Tin Srbic mellett a kazah Milad Karimi is megelőzte. A döntő másik magyar résztvevője, Kardos Botond a nyolcadik helyen zárt.

Kardos hosszú sérülés után tért vissza, a nyújtó mellett korláton is szerepelt a fináléban, és negyedik lett.



A nők mezőnyében a nap legjobb magyar eredményét Bácskay Csenge érte el, aki gerendán negyedik lett.

Kovács István, a férfiválogatott szövetségi kapitánya elégedetten összegzett, és kiemelte, hogy a hosszú kihagyás után mindenki "odatette magát".



"Erre a világkupára rendszerint csúcsformában szoktunk érkezni. Ez most nem így volt, de jó volt látni ismét a mieinket a nemzetközi mezőnyben. Folytatjuk a felkészülést, hiszen ha minden jól megy, akkor az Európa-bajnokság következik még ebben az évben" - nyilatkozta.



Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya elismerően nyilatkozott Dévai Boglárkáról, aki szombaton több mint két év kihagyás után visszatért, és aranyérmes lett ugrásban.

"Több kemény műtéten van túl, és gondolom, ilyen visszatérést remélt. Összességében mindenki megmutatta, hogy hol tart jelenleg. Örülök, hogy több döntős produkció is volt" - értékelt.

Vasárnap a verseny helyszínére érkezett Vatanabe Morinari, a nemzetközi szövetség elnöke, aki Magyar Zoltánnal és Altorjai Sándorral, a magyar szövetség elnökével és főtitkárával látogatást tettek Nemény András polgármesternél.



A japán sportvezető köszönetet mondott a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a Magyar Torna Szövetségnek, valamint Szombathely városának, amiért a koronavírus-járvány miatti nehéz körülmények között ismét otthont adtak a versenynek.



"Ez egy nagy kihívás, és minden tiszteletem az övék, hiszen teljesítették ezt a rendkívül nehéz feladatot" - mondta Vatanabe, aki köszönetét fejezte ki a résztvevő versenyzőknek és edzőiknek is, akik 15 országból érkeztek a vasi megyeszékhelyre.

A vasárnapi győztesek és a magyarok eredményei:



férfiak:



ugrás:



1. Ihor Radivilov (ukrán) 14,150 pont



korlát:



1. Petro Pahnyuk (ukrán) 14,950

4. Kardos Botond 13,900



nyújtó:



1. Tin Srbic (horvát) 14,650

3. Vecsernyés Dávid 14,000

8. Kardos Botond 11,650



nők:



gerenda:



1. Christina Zwicker (horvát) 12,800

4. Bácskay Csenge 12,00

6. Makra Noémi 11,900



talaj:



1. Anzselina Radivilova (ukrán) 13,200

5. Makra 12,200

7. Székely Zója 11,500

A szombati eredmények:



férfiak:



talaj:



1. Rok Klavora (szlovén) 14,000 pont

6. Mészáros Krisztofer 12,400



lólengés:



1. Nariman Kurbanov (kazah) 14,600

7. Kállai Zoltán 12,600

8. Mészáros 12,300



gyűrű:



1. Vinzenz Höck (osztrák) 14,150



4. Tomcsányi Benedek 13,100

nők:



ugrás:

1. Dévai Boglárka 13,950

6. Bácskay Csenge 13,200

felemáskorlát:

1. Diana Varinska (ukrán) 13,400

6. Székely Zója 11,750

8. Bácskay 8,500

Borítókép: Facebook.com/ Vecsernyés Dávid