A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új sportolói bizottságának szerdai alakuló ülésén Baji Balázs kétszeres olimpikont, világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutót választották meg a testület elnökévé.

A MOB honlapjának tájékoztatása szerint a "civilben" állatorvos atléta ezzel tagja lesz a MOB elnökségének és közgyűlésének is. A bizottság még egy közgyűlési tagot választott a négyszeres olimpikon, olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok cselgáncsozó, Csernoviczki Éva személyében. Mindketten tagjai voltak az előző grémiumnak is, és mindkét sportembert a tokiói olimpián résztvevő sportolók választották a bizottságba a november 13-i sportolói fórumon.



"Elsődleges célom, hogy az előttünk álló három év alatt jelentősen előremozduljon a sportolói bizottságok megítélése, elfogadottsága, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányelveit követve minél több hazai sportági szakszövetség létrehozza hasonló testületét" - mondta székfoglalójában Baji Balázs, aki az előző ciklusban a MOB mellett az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának is tagja volt, utóbbiban alelnökként képviselte Magyarországot.



A MOB híradásában emlékeztetett arra, hogy Gyurta Dániel a Nemzetközi, míg Knoch Viktor az Európai Olimpiai Bizottság tagjaként van jelen a MOB sportolói bizottságában, amelyet a felsoroltakon kívül Berki Krisztián tornász, Csonka Zsófia sportlövő, Harsányi Gergely kézilabdázó, Keszthelyi Rita vízilabdázó, Lőrincz Tamás birkózó és Szilágyi Áron vívó alkot.

