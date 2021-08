A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) biztos abban, hogy továbbra is azon tud dolgozni, hogy a 2023-as budapesti világbajnokság "a rendezvény történetének legszínvonalasabb eseménye legyen és felejthetetlen a magyar atlétika, a közönség és az egész ország számára" - közölte maga a szövetség csütörtökön közleményben.

A MASZ hangsúlyozta, a szerződés aláírójaként büszke rá, hogy 2018 decemberében elnyerte a vb rendezési jogát, amely "Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz".

A szövetség kiemelte, hogy az általa indított sportszakmai programok eredményei már jól láthatók, az U23-as Európa-bajnokságról két arany-, az U20-as világbajnokságról pedig két bronzéremmel tértek haza a magyar atléták.

"Célunk továbbra is az, hogy minden korábbinál nagyobb létszámú és sikeresebb magyar csapat vegyen részt a 2023-as hazai rendezésű világbajnokságon" - írta a MASZ, amely Baji Balázs vb-bronzérmes, magyar csúcstartó gátfutót is idézte a közleményben.

"Úgy érzem, politikai eszközként került elő az atlétikai világbajnokság. Nem kellene a sportot ebbe belekeverni. Amennyire örültünk sportolóként a rendezésnek, annyira örülünk neki most is, és bízunk benne, hogy lesz vébé Budapesten" - mondta Baji, aki páratlan lehetőségnek nevezte a vb megrendezését, és szerinte a világ egyik legnépszerűbb sportágát "megrengetné", ha máshogyan alakulna a 2023-as világbajnokság sorsa.



Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök délelőtt jelentette be, azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a jövő heti ülésen vonja vissza az atlétikai vb megrendezéséhez adott hozzájárulását. Karácsony azt mondta: a kínai Fudan Egyetemmel kapcsolatos törvénnyel a kormány megszegte azt a 2019-ben kötött megállapodást, amelynek részeként a főváros hozzájárulását adta a vb megrendezéséhez.

Borítókép: GettyImages