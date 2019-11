A BMTE tulajdonosa, Bélteky Róbert négy tehetséges atléta felkészülését is segíti.



A Budafoki MTE színeiben nem csak labdarúgók, hanem ifjú atléták is sportolnak. Közülük négyen, Kőszegi Míra, Molnár Janka, Bartha Előd és Wahl Zoltán már a hazai és a nemzetközi mezőnyben is bizonyították tehetségüket.

A klub tulajdonosa, Bélteky Róbert úgy döntött, hogy a labdarúgócsapat mellett az atlétákat is támogatja és egy évig minden hónapban, fejenként 100 ezer forinttal segíti a fiatal sportolók felkészülését.

Bélteky Róbert hangsúlyozta, tiszteli és elismeri a BMTE atlétika szakosztályának munkáját és reméli, hogy ez az anyagi támogatás is hozzájárul majd a jövőbeli sikerekhez.

A hivatalos bejelentésen a szakosztály vezetőedzője, Bartha Attila köszönetet mondott a támogatásért, valamint leszögezte, hogy versenyzőivel a jövőben is azért dolgoznak majd, hogy eredményesen szerepeljenek, idővel akár a felnőtt olimpiai mezőnyben is.

