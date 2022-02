Az olimpiai bajnok Jakob Ingebrigtsen szenzációs futással világcsúcsot ért el 1500 méteren a Lievinben rendezett nemzetközi fedett pályás atlétikai versenyen, melyen Szögi István megjavította a 2000 méter magyar rekordját.

A norvég sztár már a verseny előtt jelezte, hogy a franciaországi viadalon meg szeretné javítani az etióp Samuel Tefera 3:31.04 perces csúcsát, melyet az afrikai sportoló 2019-ben Birminghamben futott. A szervezők pedig kiváló mezőnyt hoztak össze a számára, mások mellett Tefera is ott volt a rajtnál, így minden adott volt az emlékezetes futáshoz, Ingebrigtsen pedig ismét bizonyította, hogy jelenleg ő a világ legjobb középtávfutója.



A 21 éves klasszis végig óriási iramban haladt, s végül 3:30.60 perc alatt teljesítette a távot, több mint négy tizedmásodpercet javítva a csúcson.



He called it, and he did it



Jakob Ingebrigtsen sets a world indoor 1500m record with 3:30.60 at #WorldIndoorTour Gold's @Meeting_Lievin!



Insane pic.twitter.com/odQszEV97y

— World Athletics (@WorldAthletics) February 17, 2022