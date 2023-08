A női és férfi 200 méteren is a címvédő, Shericka Jackson és Noah Lyles diadalmaskodott, méghozzá parádés teljesítménnyel a budapesti atlétikai világbajnokság pénteki versenynapján, melyen Jackson minden idők második legjobb 200-as futását produkálta.

A női 200 nagy kérdése volt, hogy a címvédő, 100-on ezüstérmes jamaicai Jackson, vagy két amerikai riválisának egyike, a 100-as bajnok Sha'Carri Richardson, esetleg a világranglistavezető Gabrielle Thomas kaparintja meg az aranyérmet. Az első két kör alapján nehéz volt jóslásokba bocsátkozni, különösen Jackson és Thomas tűnt nagyon magabiztosnak. Az biztosnak látszott, hogy kiélezett lesz a harc, aztán a jamaicaiak sztárja ezt a várakozást felülírta. A sprintváltóval olimpiai bajnok Shericka Jackson parádésan futotta meg a kanyart, egyértelmű előnnyel fordult rá az egyenesre, melyben nem lassult, riválisai egyre távolodtak mögötte. Végül minden idők második legjobb idejével, 21.41 másodperccel diadalmaskodott, ami mindössze hét századdal marad el Florence Griffith-Joyner 1988-ban futott világcsúcsától (21.34 mp). Az ezüstérmet Thomas 21.81 mp-cel szerezte meg, 11 századdal megelőzve a bronzérmes Richardsont.

A nők után következett a férfiak félkörös versenye, mely előtt sokkal kevesebb volt a kérdőjel a győztest illetően. A Budapesten 100 méteren győztes, vb-címvédő, olimpiai második amerikai Noah Lyles ugyanis az elődöntők alapján kiemelkedett a mezőnyből, melyben mások mellett az ötkarikás címvédő - de idén sérülésekkel bajlódott - kanadai Andre de Grasse, illetve az amerikai Erriyon Knighton és Kenneth Bednarek, valamint a 100 dobogósai, a botswanai Letsile Tebogo és a brit Zharnel Hughes is ott voltak. A rajt után a kanyart együtt futották a legjobbak, Lyles a célegyeneshez Bednarekkel, Knightonnal és Tebogóval együtt ért be, onnan elhúzott tőlük. Lépésről lépésre távoldott és csak a győztes ideje volt a kérdés, ami végül 19.52 másodperc lett. A dobogóra még a két szupertehetség, a 19 éves Knighton és a 20 esztendős Tebogo állhat majd fel. Előbbi 19.75, utóbbi 19.81 mp-et futott. Női hármasugrásban a világcsúcstartó Yulimar Rojas az utolsó ugrásával szerezte meg az aranyérmet. Az olimpiai és immár négyszeres világbajnok kolumbiai versenyző a nyolc közé csak második jobb eredményének köszönhetően jutott be, ott két érvénytelen ugrás után aztán 15,08 méterig repült. Ezzel megelőzte az ebben a számban Európa-bajnok, távolugrásban vb-második Marina Bek-Romancsukot, aki első, 15 méteres ugrásával egészen addig vezetett.

Csaknem női gerelyhajításban is kolumbiai arany született, a 32 éves Flor Denis Ruiz Hurtado, akinek nagy világversenyen eddig egy olimpiai kilencedik hely volt a legjobbja, az elsőre elért 65,47 méterrel egészen a hatodik sorozatig vezetett. Akkor azonban jött a világranglistát vezető japán Kitagucsi Haruka - akinek egyedüliként a mezőnyben minden kísérlete 60 m fölött volt - és 66,73 méterrel megszerezte a világbajnoki címet.

