Felfüggesztett eltiltást kapott, így indulhat a tokiói ötkarikás játékokon Andrew Butchart brit atléta, aki megváltoztatta a dátumot egy koronavírustesztjén, hogy visszatérhessen a szigetországba.

A 2016-os riói játékokon 5000 méteren hatodik Butchart egy podcastben bevallotta: késett PCR-tesztjének eredménye, amikor az Egyesült Államokból repült volna haza Nagy-Britanniába, ezért átírta a dátumot egy korábbi vizsgálat eredményén, hogy fel tudjon szállni a repülőgépre - számolt be a The Times.



"Mindenki csal a PCR-tesztekkel, hogy utazni tudjon, hiszen ez rendkívül nehéz" - fogalmazott Butchart a The Sunday Plodcast azóta törölt adásában. Később a 29 éves futó elnézést kért a brit olimpiai csapattól és a tokiói rendezőktől. A The Timesnak adott későbbi nyilatkozatában már úgy fogalmazott: sosem manipulált vírustesztet.



"Csak példaként említettem meg, hogy sportolók használnak korábbi PCR-eredményeket a becsekkoláshoz. Én nem csináltam ilyet, de ismerek embereket, akik megtették."



A brit sportági szövetség kötelességszegés miatt indított eljárást Butchart ellen, mivel kijelentése ártott az atlétika hírnevének. Az ügyet vizsgáló független vizsgálóbizottság végül ötezer fontos (mintegy 2,1 millió forintos) pénzbírsággal, valamint 12 hónapos eltiltással büntette az atlétát, ám utóbbit két évre felfüggesztette. Így Butchart rajthoz állhat a japán fővárosban a pandémia miatt tavalyról idénre halasztott, jövő pénteken kezdődő olimpián.

