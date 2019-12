Marcus Duprantis mindenkit lenyűgöz a rúdugrás tudásával. A fiatal svéd rúdugró már az utánpótlásnál is nagy sikereket ért el, 2018-ban a svéd rúdugró megnyerte az Európa-bajnokságot. Egy évvel később Dohában pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. A most még csak 20 éves Duprantis, akár az olimpiai dobogóra, ami még érdekesebb az aranyéremre is esélyes lehet.





Borítókép: Sam Barnes/Sportsfile via Getty Images