Június 26-án szombaton 15:10-kor a megnyitóval veszi kezdetét a 126. Atlétikai Magyar Bajnokság, a Magyar Atlétika egyik legrégibb, tradicionális versenye, ahol minden évben az ország legjobb atlétái versengenek az országos bajnoki cím megszerzéséért. Az idei évben 40 versenyszámban több mint 450 versenyző adta le nevezését, amely a június 29-én záruló olimpiai kvalifikációs világranglista határideje előtt sokaknak az utolsó fontos esemény lesz arra, hogy részvételüket bebiztosítsák.



Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke: „Szintet lépett a Magyar Atlétika. A hétvégi csapat Európa-bajnokságon elért aranyérem és a feljutás az Első ligába is egy újabb bizonyítéka annak a 10 éve megkezdett munkának, aminek az eredményei idén már a fedettpályás szezonban is látszottak. Több 30 évnél is régebbi magyar rekord dőlt meg és 20 éve nem volt olyan népes csapat a fedettpályás Európa-bajnokságon, mint 2021-ben Torunban. A sikerek és világszínvonalú eredmények sora azóta csak folytatódik. A Magyar Atlétika legjobb sportolói gyűlnek most össze hétvégén Debrecenben, nem kizárt, hogy értékes csúcsoknak, olimpiai kvalifikációknak is tanúi leszünk.”



A MASZ elnöke szerint az elmúlt évtized egyik legnépesebb kerete utazhat majd Tokióba, hiszen a jelenleg már biztos 8 kvótás atléta mellett további 11 olyan helyezés látszik, ami biztos indulási jogot jelenthet, ezeket az eredményeket pedig egy színvonalas és eredményes Magyar Bajnokság még inkább bebiztosíthatja.



Debrecen életében mindig kiemelt szerepe volt a sportnak és az atlétikának. Éppen 20 évvel ezelőtt rendezte a város az első nemzetközi atlétikai eseményét, az Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságot. A versenynek otthont adó Gyulai István Atlétikai Stadion méltó környezetben fogadja majd az ország legjobb atlétáit, a társrendező Debreceni Sportcentrum maga is 21 versenyszámban 27 fő versenyzővel sorakozik fel a rajtvonalon.



Dr. Papp László Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere:

„Debrecen városa a 2021-es költségvetésben 745 millió forinttal támogatja a Debreceni Sportcentrum-Sportiskolát. Ebből 45 millió forint az élversenyzők felkészülését biztosítja. Az, hogy már két olimpikonja biztosan van az egyesületnek, és további versenyzőknek is van esélyük kvótát szerezni, bizonyítja, hogy nyugodt háttérben dolgozhatnak a DSC sportolói.”



Az eseményt egy jelképes momentum zárta: Gyulai Miklós MASZ elnök, Debrecen polgármesterének és Becsky Andrásnak a Debreceni Sportcentrum ügyvezetőjének egy #atlétavagyok feliratú stafétabot adott át.



Ezzel is jelezte, hogy hétvégén a Magyar Atlétika központja Debrecen lesz, ám a stafétabot és az #atlétavagyok felirat jelentése ezen jóval túlmutat. „Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy az atlétika, mint minden mozgásforma alapja, a lehető legszélesebb körben ismertté váljon. Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk az élsportolók, versenyző atléták eredményei és a szabadidős sportolók erőfeszítései közötti párhuzamot és végső soron rávilágítsunk arra, hogy minden mozgásban ott rejlik az atlétika, mindenki, aki sportol ő maga is atléta. Ezt szimbolizálja ez a kezdeményezés, amit a Gyulai István Memorial - Magyar Atlétikai Nagydíj szervezőcsapata indított el az atlétika népszerűsítése érdekében. Bízunk abban, hogy ezzel Debrecenben, a sportolók és atléták, valamint a sportot kedvelő és aktívan gyakorló lakosság körében is útjára indul egy-egy ilyen stafétabot és egyre több #atlétavagyok hashtaget láthatunk majd sportos és sportoló debreceniekről a közösségi média oldalakon.”

Borítókép és forrás: Magyar Atlétikai Szövetség