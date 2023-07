A sportos szépségek a balatoni program után a nyár legnagyobb bulijára, az atlétikai vb nyitónapjára is együtt mennek.



Vasárnap több mint 11 ezren vágtak neki a Balaton átúszásnak, hogy teljesítsék a tóátúszás 5,2 vagy éppen 2,6 km-es távját. Ahogyan idén az országban rendezett jelentősebb tömegsport események majd mindegyikén, úgy a Révfülöpről induló versenyen is ott volt az atlétikai világbajnokság Hősök Tere Szurkolói Klubja, melynek célja a vb népszerűsítés mellett, hogy kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel díjazza azokat, akik a mozgást és a sportos életmódot választják.







A 32. Balaton átúszás különleges alkalom volt az januárban indult és 37 eseményt érintő sorozatban, ez volt ugyanis a Hősök Tere Szurkolói Klub záró eseménye. A vb szárazföldi kitelepüléssel és a nyílt vízen frissítő és pihenőpontként szolgáló hajóval is jelen volt – utóbbi fedélzetén Tápai Szabinával és Nyári Diával, akik aktívan segítették, hogy az itt megpihenő úszók újult erővel folytathassák a táv teljesítését.



- Sokadik alkalommal, és nagy örömmel veszek részt abban a kezdeményezésben, ami díjazza a sportos életmódot követőket és hozzásegíti őket ahhoz, hogy ott lehessenek augusztusban a Nemzeti Atlétikai Központban nézőként. Számomra a nyár csúcspontja lesz a budapesti atlétikai vb, a nyitónap pedig kihagyhatatlan: életre szóló élmény lesz, ahogyan elindul a 9 napos sport ünnep, Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye – mondta Nyári Dia.







A vb augusztus 19-i nyitónap programját meglepetés sztárfellépők, a látogatók számára ajándék és rögtön három szuperdöntő teszi emlékezetessé. Aznap kezdi a versenyzést Halász Bence, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető, a világbajnokság egyik nagy esélyese is. A Balaton átúszás vb hajóján Diával együtt segédkező Tápai Szabina is ott lesz az atlétikai vb-n, hogy már az első pillanattól kezdve szurkoljon a magyar versenyzőknek.



- Sportolóként tudom, hogy milyen plusz energiát képes adni a hazai közönség támogatása. Másodpercek, centiméterek, dobogós helyezések múlhatnak azon, hogyan és mennyien segítjük a sportolóinkat a lelátóról. Én biztosan ott leszek! – mondta Tápai Szabina.







Jegyek korlátozott számban továbbra is elérhetők az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.



Fotók forrása: Budapest 2023 NZrt.