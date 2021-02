Akár húszfős vagy nagyobb is lehet a márciusi fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon induló magyar csapat.

Kámán Bálint sportszakmai igazgató az MTI-nek hétfő elmondta, hogy ugyan 22 versenyző rendelkezik a részvételhez szükséges szinttel, de közülük 15-en tekinthetőek jelenleg utazónak. Akadnak olyanok, akik tavaly vívták ki az indulást, de idén még nem bizonyítottak, a súlylökő Márton Anita szülés miatt nem tervezett az Eb-re, férfi 1500-on pedig négy szintes van, de egy számba egy országból csak hárman nevezhetnek.



Ezt a kritériumot kimerítik a férfi gátasok is, ahol a szabadtéren vb-bronzérmes Baji Balázs, Szűcs Valdó és Szeles Bálint is készül. Két induló biztos férfi 60 és 800 méteren és női 60 m gáton. Utóbbi számban a két éve a fedett Eb-n döntőbe jutott Kozák Luca és Kerekes Gréta célja idén is a finálé.



Szeles és Baji mellett Szűcs (jobbra) is indulhat.



Fotó: Ian Rutherford/PA Images via Getty Images



Szintteljesítésre még a héten, illetve a hétvégi országos bajnokságon kínálkozik lehetőség, többen közel állnak ehhez, így még bővülhet a csapat. Ugyanakkor megrostálhatja az utazók számát, hogy csak negatív PCR-teszt birtokában lehet a lengyelországi Torunba repülni, ahol aztán érkezéskor gyorstesztet végeznek az atlétákon. A március 3. és 7. között sorra kerülő Eb-t nézők nélkül rendezik.



Az Eb-re készülők névsora:



férfiak:

Boros Bence (60m, idei legjobbja: 6.73 mp), Illovszky Dominik (60 m, 6.74), Kazi Tamás (800 m, 1:48.75 p), Vindics Balázs (800 m, 1:47.62), Kovács Marcell (1500 m, 3:44.78), Pápai Márton (1500 m, 3:44.30), Szögi István (1500 m, 3:37.55), Baji Balázs (60 m gát, 7.71), Szeles Bálint (60 m gát, 7.88), Szűcs Valdó (60 m gát, 7.77),



nők:

Bartha-Kéri Bianka (800 m, 2:03.70), Wagner-Gyürkés Viktória (3000 m, 9:04.38), Kerekes Gréta (60 m gát, 8.19), Kozák Luca (60 m gát, 8.06), Krizsán Xénia (ötpróba, 4593 pont)

Borítókép: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images