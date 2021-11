A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) abban bízik, hogy az Egyesült Államokban megugrik majd a népszerűsége a sportágnak a jövő évi szabadtéri világbajnokság által, melyet az Oregon állambeli Eugene-ben rendeznek.

A szabadtéri vb-k 1983 óta tartó történetében először lesz házigazdája az eseménynek az Egyesült Államok, mely hiába a sportág vezető hatalma, az országban nem igazán népszerű az atlétika, s a WA abban bízik, hogy ez a világbajnoksággal változni fog.

"Nem szeretnénk úgy eljönni az oregoni vb-ről, hogy nem hagytunk magunk mögött egy jó nagy lábnyomot a sportágunknak az országban" - nyilatkozta Sebastian Coe, a WA elnöke csütörtökön a szövetség tanácsának ülését követően. Ez egy nagyon fontos piaci terep a számunkra, a világ legnagyobb sportpiaca, ahol jelen kell lennünk magas szinten".



A sportvezető úgy véli, a céljaik eléréséhez kiváló kezdet az NBC televízióval kötött megállapodás, mert így az egész országban láthatók lesznek majd a versenyek, egyúttal abban is bízik, hogy sokan lesznek majd, aki az Egyesült Államok más részeiről is ellátogatnak a vb-re.



Jon Ridgeon, a WA ügyvezetője arról beszélt, hogy a televíziós társasággal kötött egyezség szerint esténként élő műsorokkal igyekeznek majd a nézőkhöz közelebb vinni a sportágat. Számos újítással készülnek a közvetítésekben, illetve a stadionban is látványosabbá teszik a versenyek körítését annak érdekében, hogy megszerettessék az atlétikát az amerikai sportrajongókkal is. Ridgeon azt is elmondta, hogy a jegyeladások jól haladnak, és kifejezetten bizakodón tekintenek a vb elé.

A 18. szabadtéri világbajnokságot július 15. és 24. között rendezik. Egy évvel később Budapest lesz a házigazda.

Borítókép: Matthias Hangst/Getty Images