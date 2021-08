A 100 méteres síkfutásban olimpiai bajnok Marcell Jacobs szerint a briteknek először saját házuk táján kellene szétnézniük, mielőtt igazságtalanul megvádolják őt.

"Néhány napja még hazugságokat terjesztettek rólam, most pedig kiderült, hogy egyik futójuk a váltóból doppingolt" - mondta a 24 éves sprinter pénteken a Rai 1 tv-csatornának.



Kiemelte, a doppingvádak nem érintették meg és hozzátette, mindenkinek a saját dolgaival kellene törődnie, és nem másokat besározni.

Jacobs szenzációt okozott Tokióban a klasszikus sprinttáv megnyerésével, majd tagja volt a 4x100-on szintén meglepetésre győztes váltónak is. Az olaszok éppen a briteket lehajrázva szerezték meg a győzelmet.



Az atlétika tisztaságát felügyelő nemzetközi testület (AIU) csütörtökön jelentette be, hogy az ezüstérmes négyes egyik tagja, Chijindu Ujah doppingmintájában olyan tiltott anyagokat mutattak ki, amelyek hatása az anabolikus szteroidokéhoz hasonló. Amennyiben a B próba megerősíti az eredményt, nemcsak a 27 éves Ujah eredményét törlik, hanem a brit váltótól is elvehetik a második helyet.

Jacobs, aki a 100 méteres síkfutás első olasz olimpiai bajnoka lett, csütörtökön bejelentette, hogy legközelebb csak jövőre versenyez.

