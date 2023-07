A januárban indult kezdeményezés a nemzetközi sporttörténelemben az első, amely egy világverseny kommunikációs kampányát összeköti a tömegsport népszerűsítésével, és mozgásért cserébe kedvezményes belépővel jutalmazza a részvevőket.

A Hétköznapi hős az egész országot megmozgatta: 37 eseményen volt jelen, amelyeken több mint 150 ezren vettek részt és nyerték el a lehetőséget arra, hogy kedvezményes jeggyel ott lehessenek Magyarország történetének legnagyobb sporteseményén. A világelső programsorozattal több száz alkalommal foglalkozott a média, így magyarok millióihoz jutott el az aktív életmód fontosságát hirdető akció.



Országos hatású, százezreket elérő életmód programmá nőtt az atlétikai világbajnokság szervezőinek Hétköznapi hős szurkolói klub kezdeményezése, amely azzal a céllal indult, hogy a vb kommunikációs kampánynak részeként népszerűsítse a sportos, aktív életmódot.



A Hétköznapi hős pontosan megmutatta azt, hogyan gondolkozunk a nagy nemzetközi sportesemények hazai rendezéséről. Szeretnénk minél közelebb hozni mindenkihez ezeket az eseményeket, és általuk mozgásra ösztönözni, a sportolás élményét megismertetni. A programokon 150 ezren vettek részt, de a kezdeményezéssel milliókhoz tudtuk eljuttatni az atlétikai világbajnokság hírét, és hogy miért fontos a mindennapos testmozgás. A Nemzeti Atlétikai Központ is a vb után nemcsak a hazai atlétika fellegvára lesz, hanem bárki használhatja majd a különleges budapesti panorámát nyújtó futókört, illetve a 10 hektáros sportparkot. Szeretnénk, ha mindenkinek az élete része lenne a sport, ahogy mondani szoktam, hogy ne csak sportnemzet, hanem sportoló nemzet is legyünk. – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a világbajnokság kormánybiztosa.



Fotó: Budapesti Atlétikai Szövetség



A vb szervezői januártól júliusig - érintve az ország összes vármegyéjét - 37 szabadidősport rendezvényen voltak jelen, és mindazoknak, akik teljesítették a rendezvények távjait, 4 kedvezményes jegyet, vagy bérletet ajánlottak féláron a vb-re. Tömeges érdeklődés mutatkozott a lehetőség iránt, több mint 20 ezer hétköznapi hős szurkol majd a világbajnokságon az atlétika szuperhőseiknek a Nemzeti Atlétikai Központban.



Minden helyszín egyúttal a sport, az atlétika népszerűsítését is szolgálta, hiszen az atlétikai vb kitelepülésein játékos formában ismerkedhettek meg a gyerekek és a felnőttek az olyan alapvető atlétikai mozgásformákkal, mint a futás, az ugrás, vagy a dobás.



A szervezők gondoltak azokra is, akik nem szeretnek, vagy nem tudtak részt venni a versenyeken, de rendszeresen sportolnak, vagy éppen most kezdtek el sportolni a vb hatására. Nekik hirdették meg az egyéni kihívásokat, amikor elég egy mobilalkalmazással igazolni a teljesítményt és elküldeni a szurkolói klub oldalán keresztül a szervezőknek.



Fotó: Budapesti Atlétikai Szövetség



A program 150.000 sportos magyarhoz jutott el közvetlenül, és a legfiatalabb 2 évestől a legidősebb 87 évesig minden korosztályt megmozgatott. A résztvevők a legváltozatosabb kihívásokban bizonyíthattak: 200 méteres futástól az UltraBalaton 211 km-es távjáig, futhattak a Kőbányai alagútrendszerben és a Kékesen is, de úszhattak, vagy evezhettek is a Balatonban.



A Hétköznapi hős program világviszonylatban is egyedülálló, hiszen soha korábban nem volt még példa arra, hogy egy világverseny szervezői a tömegsport népszerűsítésére használták volna fel egy esemény erejét.



Büszkék vagyunk rá, hogy a világon elsőként mi, magyarok indítottunk ilyen kezdeményezést. Már a szervezés első pillanataiban megfogalmaztuk, hogy számunkra a vb sokkal több annál a fantasztikus 9 napnál, amikor az atlétika szuperhősei mérik össze az erejüket. A mi vb-nk messze túlmutat ezeken a napokon, és azokról a hétköznapi hősökről is szól, akik aktív életet élnek és rendszeresen sportolnak. Minden várakozásunkat felülmúlták az eredmények: a Hétköznapi hős programsorozat országos üggyé vált, amit nem csak a résztvevők száma, de az eseményeket övező hatalmas média érdeklődés is jelez, amely több millió honfitársunkhoz segített eljuttatni a program üzenetét. – mondta Németh Balázs, a Budapest 2023. Nzrt. vezérigazgatója.



Fotó: Budapesti Atlétikai Szövetség



Augusztus 19-én kezdődik a budapesti atlétikai világbajnokság, amelyre jegyek korlátozott számban továbbra is kaphatók a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.



Borítókép, forrás: Budapesti Atlétikai Szövetség