A magyar válogatott megőrizte első helyét, így megnyerte vasárnap az atlétikai csapat Európa-bajnokság harmadosztályának (2. liga) bulgáriai versenyét és feljutott a második vonalba.

A viadal honlapja szerint a több számban is tartalékos magyarok (255 pont) az első nap utáni 5,5 pontos előnyüket még növelni is tudták, s végül 9,5 ponttal utasították maguk mögé a második dán csapatot (245,5 pont). A skandinávok és a harmadik Szlovénia (233 pont) szintén feljebb lépnek egy osztállyal.



A hazai szövetség beszámolója szerint a második napon három számban született magyar győzelem: Vindics Balázs 800 méteren (1:47.83 perc), Farkas Petra távolugrásban (6,43 méter) végzett az élen, ahogy a Nádházy Evelin, Bartha-Kéri Bianka, Mátó Sára, Molnár Janka női 4x400 méteres váltó (3:30.82 perc) is az első helyen zárt.







Szintén remekelt a mindössze 17 éves Varga Gréta, aki 1500 méteren másodikként ért célba (4:23.33 perc), míg Csóti Jusztina női, Máté Tamás pedig férfi 200 méteren lett harmadik, miként férfi 3000 méteren Vörös Márk, férfi 3000 akadályon Palkovits István, női súlylökésben pedig Veiland Violetta végzett szintén harmadikként.



Bulgáriában Ausztria és Oroszország távollétében tíz csapat mérte össze erejét negyven versenyszámban. Minden számban ugyanannyi pont volt gyűjthető: a győztes 10 pontot kap, a második 9-et, a harmadik 8-at, és így tovább egészen a 10. helyezettig, aki 1 ponttal gazdagítja válogatottját.



Magyarország ellenfele a házigazda Bulgária mellett Horvátország, Dánia, Izland, Izrael, Lettország, Litvánia, Szlovénia és Szlovákia volt.

