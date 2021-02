Nagyszerű versenyt hozott kedden este a Lievinben rendezett fedett pályás atlétikai viadal, melyen Gudaf Tsegay világcsúcsot állított fel női 1500 méteren.

Az etióp középtávfutó kiválóan versenyzett, az utolsó körökben egyedül haladva óriási tempót diktált és 3:53.09 perccel ért célba. Tsegay honfitársa, Genzebe Dibaba hét éve felállított rekordját (3:55.17 perc) javította meg, több mint két másodperccel.



Közel volt a rekord férfi 60 gáton és 3000 méteren is. Előbbin az amerikaiak sztárja, Grant Holloway 7.32 másodpercet száguldott, ami két századdal gyengébb a brit Colin Jackson 1994-ben elért csúcsánál. Utóbbi számban pedig az etióp Getnet Wale produkált emlékezeteset, fantasztikus utolsó köröket produkált és 7:24.98 perces eredményével mindössze nyolc századdal maradt el a kenyai Daniel Komen 23 éve Budapesten felállított csúcsától.



A férfi 1500 méteren a norvég Jakob Ingebrigtsen szenzációsan futott és 3:31.80 perccel új Európa-csúcsot ért el.



A versenyen a magyarok is jól teljesítettek. Kozák Luca 60 gáton az előfutamból beverekedte magát a fináléba, melyben idei legjobbjával, 8.06 másodperccel az ötödik lett.



Férfi 1500 méteren Szögi István volt érdekelt, aki közel másfél héttel a Bécsben elért 3:37.55 perces országos csúcsát követően ismét kiválóan szerepelt, és rekordidejétől mindössze három századdal elmaradva a hatodik lett a nagyon erős mezőnyben.



Férfi 60 gáton Szűcs Valdó is megjavította idei legjobbját, 7.74 másodperces eredménye viszont előfutamában csak a hatodik helyhez volt elég, így lemaradt a fináléról.

Borítókép: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images