Lesti Diána kétszeres fedettpályás magyar bajnok távolugró elsődleges célja, hogy biztosítsa helyét az augusztusban Budapesten sorra kerülő atlétikai világbajnokságra, de pontgyűjtés szempontjából már a jövő évi párizsi olimpiát is szem előtt tartja.

"Ez az eddigi legjobb szezonkezdésem. Az első itthoni versenyemen sikerült megugranom a 675 centimétert, ami új egyéni csúcsot is jelentett" - mondta a TSC-Geotech versenyzője az MTI-nek. A 25 éves atléta hozzátette, már az előző szezon végén érezte, hogy érik egy nagyobb ugrás, de egyáltalán nem bánja az időzítést.

Lesti a budapesti MTK pályán, majd három nappal később a nyíregyházi bronzkategóriás viadalon is remekül teljesített, ahol 672 cm-ig jutott. Ezeket az ugrásokat azonban a megengedettnél nagyobb hátszélben érte el, emiatt nem számítanak bele a világbajnoki pontgyűjtésbe.

"Jelen pillanatban a világranglista 25. helyem jónak számít, viszont még nagyon sok van hátra és a pontok alapján nagyon szoros az állás. Még többen ugorhatnak szintet is, úgyhogy mindenképpen számolni kell azzal, hogy változni fog a rangsor. Még szeretnék javítani, és bebiztosítani a helyemet a vb-re" - hangsúlyozta.

Távolugrásban 36-an indulhatnak a vb-n. A világbajnoki szintek teljesítésére július 30-ig van lehetőség és 685 centiméterrel lehet közvetlen indulási jogot szerezni, miközben július elsejétől megnyílik az olimpiai kvalifikációs időszak is.

"Az elsődleges célom, hogy kvalifikáljam magamat a hazai világbajnokságra, viszont a Honvéd Kupával elkezdődik a kvalifikáció az olimpiára is, és azzal is szeretnék már számolni és pontokat gyűjteni" - árulta el Lesti Diána, aki azt is kiemelte, hogy az U23-as Európa-bajnok Bánhidi-Farkas Petrával, illetve az olimpikon és szabadtéren tízszeres magyar bajnok Nguyen Anasztáziával jó hatással vannak egymásra.

"Nagyon jó, hogy ilyen erős most a hazai női távolugró mezőny, és egyébként mögöttünk is nagyon sokan vannak hat méter fölött. Ez nagyon motiváló és az eredményeinkre is jó hatással van" - fogalmazott. Hangsúlyozta, "mivel mindenki nyerni szeretne, így mindig belehajszoljuk egymást a jó eredményekbe."

Dömötör Balázs tanítványa a szombati Honvéd Kupa után a jövő hét végén sorra kerülő országos bajnokságon, majd július 18-án a Gyulai Memorialon áll rajthoz.

A budapesti vb-t, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.



Borítókép: Getty Images / Nikola Krstic/MB Media