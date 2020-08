Különleges versenyt ígérnek a szervezők a X. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. Egyrészt a koronavírus-járvány miatti korlátozások és nehézségek miatt, másrészt azért, mert szerdán ismét a világ és hazánk legjobb atlétái mérik össze tudásukat Székesfehérváron.

A versenyt megelőző online sajtótájékoztatón Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke is különlegesnek nevezte a jubileumi nagydíjat, kiemelve, hogy a megszervezésében nagy segítséget nyújtott a Külügyminisztérium és a határvédelmi szervek. Köszönetet mondott a viadalon résztvevő sportolóknak, akik vállalták a sokszor nem egyszerű utazást. Reményét fejezte ki, hogy idén is emlékezetes versenyeket és teljesítményeket látnak majd a nézők, olyat például, mint néhány éve a katari Mutaz Essza Barsim világcsúcs-kísérlete volt férfi magasugrásban.



Spiriev Attila, a verseny sportigazgatója igazi bravúrként értékelte, hogy ilyen körülmények között is újból a legjobb atléták fognak versenyezni Fehérváron. A pályára lépők minden kockázatot vállalva szórakoztatni akarják a sportszerető szurkolókat - mondta, hozzátéve, hogy reményei szerint ez sikerülni is fog.





Az eseményt a világjárvány miatt zárt kapuk mögött rendezik, de a világhálón és az M4 Sporton is közvetítik majd.



Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gyulai Memorial idén először bekerült a Continental Tour Gold sorozatba, amely a Gyémánt Liga utáni legerősebb szint.



Az amerikai Grant Holloway a 110 méteres gátfutás regnáló világbajnoka élete első profi versenyét a tavalyi Gyulain teljesítette. Mint mondta, karrierjének egyik mérföldköve a tavalyi verseny, most azonban már a jövő évi olimpiára koncentrálva szeretne minél jobb időt futni.



(Kép: Facebook/Gyulai István Memorial)



A szintén amerikai Donovan Brazier 800 méteren lett világbajnok tavaly, ezúttal azonban 600 méteren indul, mert a világ valaha volt legjobb 600 méteres eredményét szeretné megfutni szerdán. Jelezte, hogy fedett pályán ő tartja a rekordot, szabadtéren korábbi edzője a csúcstartó, aki támogatja abban, hogy megdöntse a fennálló rekordot, ami reményei szerint összejön a Gyulai Memorialon.



(Kép: facebook/Gyulai István Memorial)



A 200 méteren kétszeres világbajnok, holland Dafne Schippers közölte: első alkalommal versenyez Magyarországon, és a céljai között egy olimpiai érem megszerzése szerepel, ami még hiányzik a gyűjteményéből. Most azonban nem foglalkozik a jövő évi olimpiával, csak a fehérvári versennyel - mondta.



A kétszeres világbajnok amerikai Noah Lyles 100 méteren áll rajthoz. Hangsúlyozta, hogy minden versenyén egyéni csúcsot szeretne futni, vagyis szerdán 9.86 másodpercnél gyorsabb szeretne lenni.



(Kép: Facebook/Gyulai István Memorial)



A hármasugrásban négyszeres világ- és kétszeres olimpiai bajnok amerikai Christian Taylort a mai napig motiválja, hogy a 18.29 méteres világcsúcstól nyolc centiméterre van. Szeretné ezt a rekordot megdönteni, akár már a Gyulain, mert nem akar másodikként visszavonulni.



A sajtótájékoztatón a magyar színeket a kalapácsvető Halász Bence képviselte, aki túltette már magát a tokiói olimpia elhalasztásán, és a 80 méter elérését tűzte ki célul, amihez 12 centiméter hiányzik. Szerdán is ez lesz a célja, és ha az időjárási körülmények kedvezőek lesznek, nem tartja lehetetlennek a lélektani határ áttörését.

Kép: facebook/Gyulai István Memorial)