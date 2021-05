Az olimpiai kvótás Krizsán Xénia országos csúccsal, a világ idei legjobbjával megnyerte a hagyományos götzisi többpróbaversenyt.

Az ausztriai viadalon az MTK Budapest atlétája az első nap után a harmadik helyen állt: 100 méter gáton 13.31 másodpercet futott (1078 pont), magasugrásban 1,80 métert (978), súlylökésben 14,47 métert (825) teljesített, 200 méteren pedig 24.32 másodperccel (950) végzett.



100 méter gáton, súllyal és 200 méteren egyéni csúcsot ért el, míg magason idénybeli legjobbját nyújtotta.



Vasárnap folytatta remeklését, távolugrásban 6,41 méterig jutott (978), ami 15 centivel jobb, mint az eddigi rekordja. Ezzel feljött a második helyre, és ezt a pozícióját gerelyhajításban, 52,02 méteres kísérlettel (899) megőrizte. A zárószámban, a 800 méteres futásban 2:11.51 perccel (943) zárt, így 6651 ponttal győzött.







Az eddigi saját országos csúcsa 6619 pont volt, melyet a másik hagyományos többpróbaviadalon, a franciaországi Talence-ban ért el 2019. június 22-23-án.



"Nagyon boldog vagyok, meglepetés nekem is ez az eredmény, a tegnapi és a mai nap is csodálatos volt számomra. Több egyéni csúcsot is elértem, nagyon örülök. Nagyon sokat edzettem és nagyon koncentráltam a versenyzésre ezen a hétvégén" - idézte a hazai szövetség közleménye Krizsánt, aki az egyéni csúcsokra, illetve a végeredményre a legbüszkébb. Hozzátette, nem tudja, mit jelenthet ez az olimpián, de nagyon szeretne érmet szerezni Tokióban.



Az atletika.hu oldal a beszámolójában emlékeztet rá, hogy Götzis fogalom a sportágban, a férfi tíz- és a női hétpróba egyik legrangosabb versenyét rendezik ott. Krizsán Xénia győzelme a magyar atlétika egyik történelmi sikere is, hiszen Götzisben még sosem állt magyar atléta a dobogó legfelső fokán.



A második helyen a holland Anouk Vetter (6536), a harmadikon pedig az amerikai Kendell Williams (6383) végzett.

