Kozák Luca 7.92 másodperces magyar csúccsal nyerte a női 60 méteres gátfutást a nyíregyházi fedett pályás atlétikai országos bajnokság vasárnapi versenynapján.

A debreceni vágtázó saját, 7.97-es rekordját adta át a múltnak. A márciusi, belgrádi fedett világbajnokságra készülő Kozák remek formáját jelzi, hogy szerdán Torunban 7.97-es csúcsbeállítással lett harmadik.







Férfi 60 m gáton a szintén vb-szintes Szeles Bálint 7.75 mp-cel ért elsőként célba - a tokiói olimpikon Szűcs Valdó sérülés miatt nem indult.



Az ugyancsak vb-induló Vindics Balázsnak 1:49.94 perc is elég volt 800-on a sorozatban hetedik bajnoki címéhez.



Bartha-Kéri Bianka ötödször győzött 800 méteren fedett ob-n: az SVSE versenyzője 2:02.64 perces idei legjobbjával szerezte meg a 400 méter után ezen a távon is az aranyat. Szintén duplázott Galambos Tibor, aki a szombati hármasugrás után vasárnap távolban is győzött.



A tavalyi ötkarikás játékokon 3000 m akadályon 18. Tóth Lili Anna nyerte a 3000 métert, ugyanezen a távon a férfiaknál az 1500-on második Pápai Márton meglepetésre Szögi Istvánt ismét megelőzve győzött.

A vasárnapi győztesek:



férfiak:

200 m: Máté Tamás (FTC) 21.03 mp

800 m: Vundics Balázs (UTE) 1:49.94

3000 m: Pápai Márton (MATE-GEAC) 8:09.67 p

60 m gát: Szeles Bálint (EVSI) 7.75 mp

távolugrás: Galambos Tibor (FTC) 7,49 m

rúdugrás: Nagy Marcell (MTK Budapest) 5,15 m

4x400 m váltó: FTC 3:11.88 p

nők:

200 m: Molnár Janka (TSC-Geotech) 24.12 mp

800 m: Bartha-Kéri Bianka (SVSE) 2:02.64 p

3000 m: Tóth Lili Anna (BHSE) 9:25.07 p

60 m gát: Kozák Luca (DSC-SI) 7.92 mp

magasugrás: Szabó Barbara (MTK Budapest) 1,82 m

hármasugrás: Nyisztor Petra (NYSC) 12,81 m

4x400 m váltó: MATE-GEAC 3:41.49 p

