A kenyai Eliud Kipchoge megvédte címét férfi maratonfutásban a tokiói olimpia zárónapján, vasárnap.

A 36 éves atléta - aki 2019 októberében, Bécsben elsőként teljesítette 2 órán belül a maratont 1:59:40 órás idővel - a harmadik versenyző az ötkarikás játékok történetében, aki két egymást követő olimpián győzött a 42,195 kilométeres távon.

A hivatalosan 2:01:39 órával világcsúcstartó Kipchoge végig az élmezőnyben futott, és a 35. kilométertől már egyedül vezetett. Mögötte meglepetésre holland és belga maratonista érkezett a célba.









A 106 fős mezőnyből 30-an is feladták a versenyt, pedig ezúttal 26-28 fokban került sor a versenyre, igaz magas, 80 százalékos páratartalom mellett.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2019-ben döntött úgy, hogy a Tokióban várható hőségre és magas páratartalomra tekintettel az 1100 kilométerrel északabbra lévő Szapporóba helyezi át a maratoni számok mellett a gyaloglóversenyeket is. Ennek ellenére pénteken a női 20 kilométeres gyaloglás alatt 35 Celsius-fok volt Szapporóban is.



Férfi maraton, olimpiai bajnok:

Eliud Kipchoge (Kenya) 2:08:38 óra

2. Abdi Nageeye (Hollandia) 2:09:58

3. Bashir Abdi (Belgium) 2:10:00

